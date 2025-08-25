Пылает пятый день: в России продолжается пожар на Новошахтинском НПЗ

Новошахтинский НПЗ на юге России горит уже пятый день подряд. Это один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram .

"Новошахтинский НПЗ до сих пор пылает. А Путин просто мог бы завершить войну", - отметил Коваленко.

Что известно об атаке дронов на Новошахтинский завод нефтепродуктов

В ночь на 21 августа украинские дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Уже 23 августа стало известно, что огонь перекинулся на новый резервуар.

Из-за масштабности возгорания в городе Красный Сулин отключили подачу воды, чтобы направить ее на тушение.

Еще сразу после первой атаки, 21 августа, в Новошахтинске снизили давление в водопроводе для наполнения пожарных резервуаров, жителей тогда предупредили о низком напоре и призвали отнестись с пониманием.

Городской голова Новошахтинска Сергей Бондаренко признал, что ликвидация пожара является сложной, и посоветовал людям как можно реже выходить на улицу, не открывать окна ночью, пользоваться защитными масками и закрывать щели в домах влажной тканью.

Новошахтинский НПЗ - единственный действующий нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России и участвует в обеспечении армии РФ топливом и смазочными материалами. Общий объем резервуаров на предприятии превышает 210 тысяч кубометров.

По данным Reuters, цены на нефть уже демонстрируют незначительный рост после атак Украины на российскую инфраструктуру, что повысило опасения относительно возможных перебоев в поставках российской нефти.

Ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Новошахтинского завода беспилотными системами в ночь на 21 августа.