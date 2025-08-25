ua en ru
Российская нефть под угрозой: как атаки дронов повлияли на цены

Понедельник 25 августа 2025 10:40
Российская нефть под угрозой: как атаки дронов повлияли на цены
Автор: Владислава Ткаченко

Цены на нефть в понедельник демонстрируют незначительный рост после атак Украины на российскую инфраструктуру, что повысило опасения относительно возможных перебоев в поставках российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Дополнительную поддержку рынку оказали ожидания снижения процентных ставок в США, что подталкивает перспективы мирового спроса на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 3 цента, или 0,04%, до 67,76 доллара за баррель, фьючерсы на WTI - на 7 центов, или 0,11%, до 63,73 доллара.

В воскресенье Украина нанесла удар беспилотником по России, что привело к снижению мощности реактора на одной из крупнейших атомных электростанций и вызвало масштабный пожар на терминале экспорта топлива в Усть-Луге.

Кроме того, нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске, мощностью около 100 000 баррелей в день, уже четвертый день страдает от последствий атаки.

"Учитывая успех, которого Украина достигла в своих атаках на российскую нефтяную инфраструктуру... риски для сырой нефти смещаются вверх", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.

Трамп возобновил угрозы

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия сделала "значительные уступки" по урегулированию войны с Украиной.

"Они осознали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве. Это, конечно, было главным требованием в начале. И, что важно, они признали, что будут определенные гарантии безопасности территориальной целостности Украины", - сказал он в программе NBC.

В то же время президент США Дональд Трамп возобновил угрозы ввести санкции против России, если в течение двух недель не будет прогресса в мирных переговорах.

Росту аппетита к риску также способствовали сигналы председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о возможном снижении процентных ставок в США на следующем заседании.

"Настрой на риски на всех рынках повысил аппетит инвесторов в сырьевом комплексе, чему способствовали возобновившиеся проблемы с предложением в энергетике и металлургии", - отмечают аналитики ANZ.

Удары дронов по России

Напомним, что вчера, 24 августа над портом Усть-Луга было зафиксировано десять беспилотников.

Из-за обломков БПЛА возник пожар. Позже источники сообщили, что фейерверк обеспечили силы ССО и СБУ.

