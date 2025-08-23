ua en ru
У Росії ціле місто залишили без води, щоб загасити Новошахтинський НПЗ

Суббота 23 августа 2025 15:42
У Росії ціле місто залишили без води, щоб загасити Новошахтинський НПЗ Фото: Водоснабжение отключили в Красном Сулине после атаки дронов НПЗ (росСМИ)
Автор: Владислава Ткаченко

В Красном Сулине (Ростовская область) полностью прекратили подачу воды. Россияне все ресурсы направили на тушение Новошахтинского НПЗ, который уже несколько дней подряд горит из-за атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Жителям обещают подвоз воды "по заявкам"; восстановление запланировано после опрессовки сетей и наполнения резервуаров.

Детали

Коммунальщики Ростовской области сообщили, что водоснабжение Красного Сулина временно перекрыли, поскольку для ликвидации пожара на заводе в Новошахтинске нужны дополнительные объемы воды.

Пожар продолжается уже третьи сутки после удара дронами, потушить огонь пока не удалось.

Министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная проинформировала, что подачу воды возобновят лишь после того, как резервуары наполнят до необходимого уровня и будет проведена опрессовка водовода.

Местным жителям предложили систему подвоза воды по заявкам. В комментариях под сообщением чиновницы в Telegram видно возмущение граждан: одни требуют отключить Новошахтинск, другие жалуются на постоянные проблемы с давлением в трубах.

Еще с 21 августа давление в системе Новошахтинска было снижено для наполнения пожарных резервуаров после первого удара по НПЗ - тогда жителей предупредили о "низком напоре" и попросили с пониманием отнестись к ограничениям.

Глава Новошахтинска Сергей Бондаренко сообщил о сложности работ по ликвидации пожара и посоветовал людям реже выходить на улицу, не открывать окна ночью, носить защитные маски и изолировать щели влажной тканью.

Напомним, что 21 марта Ростовскую область (Россия) атаковали ударные беспилотники. В Ростове-на-Дону было зафиксировано попадание в два многоэтажных жилых дома.

