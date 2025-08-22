Огонь не утихает: в российском Новошахтинске вторые сутки горит НПЗ после атаки дронов
В российском городе Новошахтинск Ростовской области РФ вторые сутки продолжается масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В ночь на 21 августа предприятие атаковали беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.
На опубликованных в российских пабликах видео видно густой черный дым, который поднимается в небо и заметен за много километров.
Что известно о заводе
Новошахтинский НПЗ - единственный действующий нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России и участвует в обеспечении армии РФ топливом и смазочными материалами.
Общий объем резервуаров на предприятии превышает 210 тысяч кубометров.
Ранее российские СМИ сообщали, что завод охраняли две системы ПВО "Панцирь" и одна "Тор".
Однако они не смогли полностью отразить атаку, в результате чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар, который продолжается до сих пор.
Подтверждение Генштаба ВСУ
Вчера Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Новошахтинского завода, который считается одним из крупнейших поставщиков топлива на юге России и в частности российской оккупационной армии.
В заявлении говорится, что атака была частью комплексной операции по снижению наступательного потенциала противника и осложнения поставок топлива в воинские части РФ.
Атаки на Новошахтинский завод нефтепродуктов
Как известно, этот НПЗ уже не впервые подвергается удару.
Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснял, что завод имеет ключевое значение не только для гражданского сектора, но и для военной промышленности России.
По его словам, смазочные материалы, топливные добавки и другие продукты, которые производит завод, могут использоваться как в гражданском секторе, так и в военной промышленности. Поэтому это делает НПЗ военной целью.
Близость завода к украинской границе позволяет России оперативно обеспечивать свои войска горючим на южном направлении, что делает объект важным для логистики оккупантов.
24 декабря 2024 года в сети появились спутниковые снимки последствий атаки на Новошахтинский НПЗ. На снимках видео, что во время атаки сгорел по меньшей мере один резервуар с топливом.