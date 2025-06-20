Коммуналка станет дешевле? Кто имеет право оформить льготы и куда подавать заявление
Некоторые категории граждан Украины имеют право получить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для того чтобы оформить льготы, необходимо подать соответствующее заявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Департамента коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.
Какими могут быть льготы на оплату коммуналки
В Украине льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) пользуются более 1,5 млн граждан.
Речь идет о законодательно определенном праве некоторых украинцев на скидку или полную компенсацию расходов в пределах установленных социальных нормативов.
В сфере ЖКУ это может быть скидка на оплату:
- воды;
- газа;
- электроэнергии;
- отопления;
- квартплаты;
- мусора и т.д.
При этом льготы могут быть:
- частичные или полные (например 25% или 50% или же 100%);
- только на льготника или и на членов его семьи также;
- с учетом доходов или без него.
"Это зависит от категории льготника и дохода семьи", - объяснили украинцам.
Основное о льготах на оплату коммуналки в Украине (инфографика: kmu.gov.ua)
Льготы по каким услугам могут получить украинцы
В целом украинцы могут получить льготы по таким услугам:
- жилищным - услугам по управлению многоквартирным домом;
- коммунальным;
- абонентского обслуживания (для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых по индивидуальным договорам, а также расходов на управление многоквартирным домом (в котором создано ОСМД или ЖСК) и расходов на коммунальные услуги в таком доме);
- на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Льготы по каким услугам можно получить в Украине (инфографика: kmu.gov.ua)
Кто из украинцев имеет право получить льготы
Право на льготы в Украине имеют отдельные категории лиц, в частности:
- участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны;
- многодетные семьи;
- семьи погибших защитников и защитниц;
- пенсионеры, которые работали в сельской местности (в образовании, медицине, библиотеках и т.д.);
- пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и др.
"Если в одном домохозяйстве льготы имеют несколько человек, их предоставляют одному из них - тому, кто имеет более высокий процент скидки", - объяснили гражданам.
Кто имеет право на льготы на оплату коммуналки (инфографика: kmu.gov.ua)
Куда подавать заявление, чтобы оформить льготы
Подать заявление на назначение льгот можно разными способами:
- в сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
- по почте;
- через мобильное приложение ПФУ;
- через электронный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.
Кроме того, заявления с необходимыми документам принимаются:
- уполномоченными должностными лицами исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или военной администрации;
- должностными лицами центров предоставления административных услуг (ЦНАП), которые передают их в течение трех рабочих дней с даты их поступления структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения / органу ПФУ.
"Перед этим нужно быть внесенным в Реестр лиц, имеющих право на льготы", - отметили в Департаменте коммуникаций секретариата КМУ.
Как оформить льготы - кто принимает заявления (инфографика: kmu.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине проверят правомерность льгот для более чем миллиона граждан.
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