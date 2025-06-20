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Коммуналка станет дешевле? Кто имеет право оформить льготы и куда подавать заявление

Пятница 20 июня 2025 07:30
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Коммуналка станет дешевле? Кто имеет право оформить льготы и куда подавать заявление Оформить льготы на коммуналку могут не все украинцы (фото: if.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Некоторые категории граждан Украины имеют право получить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для того чтобы оформить льготы, необходимо подать соответствующее заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Департамента коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.

Какими могут быть льготы на оплату коммуналки

В Украине льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) пользуются более 1,5 млн граждан.

Речь идет о законодательно определенном праве некоторых украинцев на скидку или полную компенсацию расходов в пределах установленных социальных нормативов.

В сфере ЖКУ это может быть скидка на оплату:

  • воды;
  • газа;
  • электроэнергии;
  • отопления;
  • квартплаты;
  • мусора и т.д.

При этом льготы могут быть:

  • частичные или полные (например 25% или 50% или же 100%);
  • только на льготника или и на членов его семьи также;
  • с учетом доходов или без него.

"Это зависит от категории льготника и дохода семьи", - объяснили украинцам.

Коммуналка станет дешевле? Кто имеет право оформить льготы и куда подавать заявлениеОсновное о льготах на оплату коммуналки в Украине (инфографика: kmu.gov.ua)

Льготы по каким услугам могут получить украинцы

В целом украинцы могут получить льготы по таким услугам:

  • жилищным - услугам по управлению многоквартирным домом;
  • коммунальным;
  • абонентского обслуживания (для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых по индивидуальным договорам, а также расходов на управление многоквартирным домом (в котором создано ОСМД или ЖСК) и расходов на коммунальные услуги в таком доме);
  • на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Коммуналка станет дешевле? Кто имеет право оформить льготы и куда подавать заявлениеЛьготы по каким услугам можно получить в Украине (инфографика: kmu.gov.ua)

Кто из украинцев имеет право получить льготы

Право на льготы в Украине имеют отдельные категории лиц, в частности:

  • участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны;
  • многодетные семьи;
  • семьи погибших защитников и защитниц;
  • пенсионеры, которые работали в сельской местности (в образовании, медицине, библиотеках и т.д.);
  • пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и др.

"Если в одном домохозяйстве льготы имеют несколько человек, их предоставляют одному из них - тому, кто имеет более высокий процент скидки", - объяснили гражданам.

Коммуналка станет дешевле? Кто имеет право оформить льготы и куда подавать заявлениеКто имеет право на льготы на оплату коммуналки (инфографика: kmu.gov.ua)

Куда подавать заявление, чтобы оформить льготы

Подать заявление на назначение льгот можно разными способами:

  • в сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • по почте;
  • через мобильное приложение ПФУ;
  • через электронный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

Кроме того, заявления с необходимыми документам принимаются:

  • уполномоченными должностными лицами исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или военной администрации;
  • должностными лицами центров предоставления административных услуг (ЦНАП), которые передают их в течение трех рабочих дней с даты их поступления структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения / органу ПФУ.

"Перед этим нужно быть внесенным в Реестр лиц, имеющих право на льготы", - отметили в Департаменте коммуникаций секретариата КМУ.

Коммуналка станет дешевле? Кто имеет право оформить льготы и куда подавать заявлениеКоммуналка станет дешевле? Кто имеет право оформить льготы и куда подавать заявлениеКак оформить льготы - кто принимает заявления (инфографика: kmu.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине проверят правомерность льгот для более чем миллиона граждан.

Читайте также, как получателям субсидий и льготникам узнать размер выплат после недавнего перерасчета.

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