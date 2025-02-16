Многодетные семьи в Украине имеют ряд льгот и господдержку: как получить статус
Многодетные семьи в Украине имеют ряд льгот и поддержку от государства. Подать заявление на получение соответствующего статуса может один из родителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевской областной военной (государственной) администрации в Facebook.
Как получить статус многодетной семьи и о каких льготах идет речь
Получить статус многодетной может та семья, которая воспитывает трех и более детей (включая детей до 23 лет, учащихся на дневной или дуальной форме получения образования).
Кто может получить статус многодетные семьи (инфографика: facebook.com/mykoda)
В целом многодетные семьи в Украине имеют следующие льготы:
- 50% скидки на жилищно-коммунальные услуги в пределах норм, предусмотренных законодательством;
- 50% скидки на стоимость твердого топлива для домов без центрального отопления;
- бесплатное получение для детей медикаментов по рецептам;
- бесплатный проезд для детей в общественном транспорте (кроме такси), железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения, а также автобусами пригородных и междугородных маршрутов (независимо от расстояния и места жительства);
- бесплатное оздоровление и отдых для детей.
Льготы, доступные многодетной семье (инфографика: facebook.com/mykoda)
Кроме того, государство поддерживает многодетные семьи путем предоставления ежемесячной помощи в размере 2100 гривен на третьего и последующего ребенка (до 6 лет).
Эти выплаты начинаются с рождения третьего ребенка и продолжаются до достижения им 6-летнего возраста.
Господдержка многодетных семей в Украине (инфографика: facebook.com/mykoda)
Для того чтобы оформить статус многодетной семьи, один из родителей должен обратиться:
- в органы социальной защиты населения;
- в отделение Пенсионного фонда или ЦНАП;
- в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.
Куда обращаться для оформления статуса многодетной семьи (инфографика: facebook.com/mykoda)
При этом нужны следующие документы:
- заявление о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы (оформляется в Пенсионном фонде или на портале ПФУ);
- документы, подтверждающие право на льготы (удостоверение льготника, справки и т.д.);
- паспорт гражданина Украины (или вид на жительство);
- РНУКПП (идентификационный код) или паспорт с отметкой об отказе от его получения;
- документ, подтверждающий место жительства (при необходимости).
Документы, которые нужны для оформления статуса многодетной семьи (инфографика: facebook.com/mykoda)
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