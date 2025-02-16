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Многодетные семьи в Украине имеют ряд льгот и господдержку: как получить статус

Воскресенье 16 февраля 2025 08:00
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Многодетные семьи в Украине имеют ряд льгот и господдержку: как получить статус Оформить статус многодетной семьи может один из родителей (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Многодетные семьи в Украине имеют ряд льгот и поддержку от государства. Подать заявление на получение соответствующего статуса может один из родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевской областной военной (государственной) администрации в Facebook.

Как получить статус многодетной семьи и о каких льготах идет речь

Получить статус многодетной может та семья, которая воспитывает трех и более детей (включая детей до 23 лет, учащихся на дневной или дуальной форме получения образования).

Многодетные семьи в Украине имеют ряд льгот и господдержку: как получить статус
Кто может получить статус многодетные семьи (инфографика: facebook.com/mykoda)

В целом многодетные семьи в Украине имеют следующие льготы:

  • 50% скидки на жилищно-коммунальные услуги в пределах норм, предусмотренных законодательством;
  • 50% скидки на стоимость твердого топлива для домов без центрального отопления;
  • бесплатное получение для детей медикаментов по рецептам;
  • бесплатный проезд для детей в общественном транспорте (кроме такси), железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения, а также автобусами пригородных и междугородных маршрутов (независимо от расстояния и места жительства);
  • бесплатное оздоровление и отдых для детей.

Многодетные семьи в Украине имеют ряд льгот и господдержку: как получить статус
Льготы, доступные многодетной семье (инфографика: facebook.com/mykoda)

Кроме того, государство поддерживает многодетные семьи путем предоставления ежемесячной помощи в размере 2100 гривен на третьего и последующего ребенка (до 6 лет).

Эти выплаты начинаются с рождения третьего ребенка и продолжаются до достижения им 6-летнего возраста.

Многодетные семьи в Украине имеют ряд льгот и господдержку: как получить статусГосподдержка многодетных семей в Украине (инфографика: facebook.com/mykoda)

Для того чтобы оформить статус многодетной семьи, один из родителей должен обратиться:

  • в органы социальной защиты населения;
  • в отделение Пенсионного фонда или ЦНАП;
  • в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.

Многодетные семьи в Украине имеют ряд льгот и господдержку: как получить статусКуда обращаться для оформления статуса многодетной семьи (инфографика: facebook.com/mykoda)

При этом нужны следующие документы:

  • заявление о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы (оформляется в Пенсионном фонде или на портале ПФУ);
  • документы, подтверждающие право на льготы (удостоверение льготника, справки и т.д.);
  • паспорт гражданина Украины (или вид на жительство);
  • РНУКПП (идентификационный код) или паспорт с отметкой об отказе от его получения;
  • документ, подтверждающий место жительства (при необходимости).

Многодетные семьи в Украине имеют ряд льгот и господдержку: как получить статусДокументы, которые нужны для оформления статуса многодетной семьи (инфографика: facebook.com/mykoda)

Напомним, ранее в Украине утвердили порядок компенсаций за "пакунок малюка".

Читайте также, кто имеет право на компенсацию за услуги няни в Украине и как ее получить в условиях войны.

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