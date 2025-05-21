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Деньги на ребенка онлайн: как одинокие матери и отцы могут получать деньги ежемесячно

Среда 21 мая 2025 14:33
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Деньги на ребенка онлайн: как одинокие матери и отцы могут получать деньги ежемесячно Фото: Мать с ребенком на руках (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Отныне одинокие матери или родители могут оформить пособие на ребенка онлайн с помощью портала "Дія". Это особенно удобно для тех, кто не имеет возможности оставить малыша, чтобы лично обратиться в органы соцзащиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Кто может получить выплаты

Право на пособие имеют:

  • одинокие матери или отцы, которые не состоят в браке;
  • одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении нет данных об отце или матери (или они вписаны "со слов");
  • одинокие родители, если другой родитель умер, а новый брак не зарегистрирован.

Заявление можно подать, даже если ребенок родился за границей. Для этого нужно обратиться офлайн в орган соцзащиты по месту жительства в Украине.

Сколько платят в 2025 году

Размер ежемесячной выплаты зависит от возраста ребенка:

  • до 6 лет - 2563 гривны;
  • от 6 до 18 лет - 3196 гривен;
  • от 18 до 23 лет (если ребенок учится) - 3028 гривен.

Для получения денежной помощи на ребенка важно, чтобы была карточка, открытая специально для соцвыплат. Ее можно оформить в одном из банков из соответствующего перечня.

Как подать заявление онлайн

Чтобы подать заявку через портал "Дія", выполните следующие шаги:

  • перейдите на портал "Дія" и выберите пункт "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу";
  • нажмите "Подать заявление", авторизуйтесь;
  • выберите основание получения помощи;
  • внесите данные о ребенке и членах семьи;
  • добавьте информацию о доходах и имуществе;
  • подгрузите сканированные документы (например, справку из учебного заведения, если ребенку от 18 до 23);
  • проверьте заявление, подпишите его электронной подписью или "Дія.Подписью";
  • отправьте заявление - статус его рассмотрения будет отображаться в вашем кабинете, а также поступит письмо на e-mail.

Какие документы нужны

К заявлению прилагаются:

  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • выписка из реестра актов гражданского состояния или справка о рождении (из иностранного государства - если нет данных об отце);
  • справка из учебного заведения (для детей в возрасте 18-23 года);
  • копия решения об усыновлении - для усыновителей;
  • справка о смерти одного из родителей и об отсутствии пенсии/помощи по потере кормильца - при необходимости;
  • заявление и декларация о доходах (формы доступны онлайн);
  • письменное объяснение - если нет справок о доходах.

Если подаете заявление офлайн

Можно подать документы лично или заказным письмом в местный орган соцзащиты. Нужно предоставить те же документы, что и для онлайн-оформления.

В случае, когда заявление не рассматривают более 10 дней, следует обратиться в управление соцзащиты, куда оно было отправлено. Название органа можно найти на сформированном заявлении из "Дії".

Напомним, государство выплачивает помощь семьям, которые ухаживают за детьми с тяжелыми заболеваниями - даже без статуса инвалидности. Получить ее могут родители, опекуны или усыновители. Сумма - 5126 грн (для детей до 6 лет) или 6392 грн (от 6 до 18 лет) ежемесячно. Оформить можно через соцзащиту или онлайн через "Дію". Нужна справка ВКК. Выплаты длятся 6 месяцев.

РБК-Украина также писало, что в 2025 году многодетные семьи ВПЛ с доходом до 4240 грн на человека могут получить 50% скидки на оплату жилья, коммунальных услуг и твердого топлива. Льготы предоставляются при наличии удостоверения и регистрации в реестре льготников. Также детям доступны бесплатные лекарства, медуслуги, проезд и оздоровление.

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Выплаты на ребенка Социальная помощь Ребенок
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