Деньги на ребенка онлайн: как одинокие матери и отцы могут получать деньги ежемесячно
Отныне одинокие матери или родители могут оформить пособие на ребенка онлайн с помощью портала "Дія". Это особенно удобно для тех, кто не имеет возможности оставить малыша, чтобы лично обратиться в органы соцзащиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Кто может получить выплаты
Право на пособие имеют:
- одинокие матери или отцы, которые не состоят в браке;
- одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении нет данных об отце или матери (или они вписаны "со слов");
- одинокие родители, если другой родитель умер, а новый брак не зарегистрирован.
Заявление можно подать, даже если ребенок родился за границей. Для этого нужно обратиться офлайн в орган соцзащиты по месту жительства в Украине.
Сколько платят в 2025 году
Размер ежемесячной выплаты зависит от возраста ребенка:
- до 6 лет - 2563 гривны;
- от 6 до 18 лет - 3196 гривен;
- от 18 до 23 лет (если ребенок учится) - 3028 гривен.
Для получения денежной помощи на ребенка важно, чтобы была карточка, открытая специально для соцвыплат. Ее можно оформить в одном из банков из соответствующего перечня.
Как подать заявление онлайн
Чтобы подать заявку через портал "Дія", выполните следующие шаги:
- перейдите на портал "Дія" и выберите пункт "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу";
- нажмите "Подать заявление", авторизуйтесь;
- выберите основание получения помощи;
- внесите данные о ребенке и членах семьи;
- добавьте информацию о доходах и имуществе;
- подгрузите сканированные документы (например, справку из учебного заведения, если ребенку от 18 до 23);
- проверьте заявление, подпишите его электронной подписью или "Дія.Подписью";
- отправьте заявление - статус его рассмотрения будет отображаться в вашем кабинете, а также поступит письмо на e-mail.
Какие документы нужны
К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- выписка из реестра актов гражданского состояния или справка о рождении (из иностранного государства - если нет данных об отце);
- справка из учебного заведения (для детей в возрасте 18-23 года);
- копия решения об усыновлении - для усыновителей;
- справка о смерти одного из родителей и об отсутствии пенсии/помощи по потере кормильца - при необходимости;
- заявление и декларация о доходах (формы доступны онлайн);
- письменное объяснение - если нет справок о доходах.
Если подаете заявление офлайн
Можно подать документы лично или заказным письмом в местный орган соцзащиты. Нужно предоставить те же документы, что и для онлайн-оформления.
В случае, когда заявление не рассматривают более 10 дней, следует обратиться в управление соцзащиты, куда оно было отправлено. Название органа можно найти на сформированном заявлении из "Дії".
Напомним, государство выплачивает помощь семьям, которые ухаживают за детьми с тяжелыми заболеваниями - даже без статуса инвалидности. Получить ее могут родители, опекуны или усыновители. Сумма - 5126 грн (для детей до 6 лет) или 6392 грн (от 6 до 18 лет) ежемесячно. Оформить можно через соцзащиту или онлайн через "Дію". Нужна справка ВКК. Выплаты длятся 6 месяцев.
РБК-Украина также писало, что в 2025 году многодетные семьи ВПЛ с доходом до 4240 грн на человека могут получить 50% скидки на оплату жилья, коммунальных услуг и твердого топлива. Льготы предоставляются при наличии удостоверения и регистрации в реестре льготников. Также детям доступны бесплатные лекарства, медуслуги, проезд и оздоровление.
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