В Украине изменили правила оформления соцпомощи: почему это важно

Получить социальную помощь в Украине станет проще и быстрее, ведь внутреннее администрирование выплат начал осуществлять Пенсионный фонд (ПФУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Чем важны введенные изменения

Украинцам рассказали, что с 1 июля 2025 года внутреннее администрирование социальных пособий, которые получают украинцы, начал осуществлять ПФУ.

При этом в Минсоцполитики отметили, что:

в целом для получателей социальных выплат ничего не меняется;

изменения произойдут исключительно на уровне внутреннего администрирования.

"Все, кто получал социальные выплаты и имеет соответствующее право, будет получать их и в дальнейшем", - добавили в ведомстве.

В то же время увеличивается количество мест, куда можно обратиться за социальными выплатами, которые выплачиваются за счет государственного бюджета:

Речь идет о том, что кроме ЦНАПов и работников сельских/поселковых/городских советов, можно будет обратиться еще и в ближайший сервисный центр ПФУ.

"Поэтому сервисы станут доступнее", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается также, что станет более быстрым рассмотрение заявок граждан на социальные выплаты и их ежемесячное начисление.

"Ведь оно полностью цифровизируется и передается Пенсионному фонду, который имеет одну из самых мощных среди всех государственных органов IТ-систему", - объяснили гражданам.

Как все работало раньше

Согласно информации Минсоцполитики, ранее алгоритм оформления и начисления соцвыплат был следующим:

на районном, а затем и на областном уровне органов социальной защиты населения формировались бумажные ведомости;

оттуда они передавались на государственный уровень (где осуществлялись необходимые начисления);

после этого целостная платежная ведомость снова передавалась на областной уровень;

тем временем область - разделяла ведомости для районов;

только после этого районные управления социальной защиты могли обратиться с ней в банк - для дальнейших начислений людям.

"Такой длительный процесс требовал много усилий и времени. Он замедлял получение выплат. Также есть отдельные случаи задолженностей, которые возникают именно из-за значительной перегрузки органов социальной защиты населения", - объяснили украинцам.

Как все работает с 1 июля

После введенных с 1 июля 2025 года изменений, вместо обращения бумажных ведомостей происходит цифровизация всех процессов:

после обращения человека в любую доступную точку, заявка через онлайн-сервисы будет попадать сразу в обработку работнику ПФУ;

после рассмотрения - будет происходить назначение выплаты на карту человека в том банке, где он обслуживается.

"Благодаря цифровизации, все заявки будут учитываться онлайн и значительно быстрее. Это позволит также ликвидировать накопленные долги", - отметили в Минсоцполитики.

В завершение гражданам напомнили, что обращаться в ПФУ можно: