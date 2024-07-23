Подготовка к школе: что должны знать и уметь первоклассники перед началом учебы
Школы давно завершили набор детей в первые классы. Приказы о зачислении первоклашек большинство школ издали до 1 июня нынешнего года. Дети пойдут в школы, которые находятся рядом с домом или в учебные заведения, которые им рекомендовали в управлениях образования.
Перед родителями будущих первоклассников сейчас стоит важнейшая задача – подготовить детей к школе. РБК-Украина узнало у учительницы начальных классов, существуют ли в Украине особые требования к первоклассникам и какие именно.
Что должны знать будущие первоклассники
Сейчас нет особых строгих требований к первоклассникам. Некоторые школы требуют, чтобы к 1 сентября дети уже умели читать не по слогам и считать, говорит в комментарии учительница начальных классов Наталья Селиверстова из Вязенковской гимназии на Сумщине.
Чаще всего такие требования предъявляются родителям в городах. В то же время в селах особых требований нет. Однако учительница говорит, что гораздо проще работать с детьми, которые уже умеют читать, считать и начинают писать.
Также важно, чтобы ребенок имел социальные навыки и был эмоционально готов взаимодействовать с одноклассниками и учителями. Такие рекомендации публикуют большинство государственных и частных школ Украины.
Кроме того, желательно, чтобы первоклассники могли назвать:
- Свои фамилию, имя и отчество;
- Имена родителей;
- Домашний адрес;
- Знать времена года, месяцы и дни недели;
- Различать цвета;
- Знать основные праздники (Рождество, Новый год, Крещение и другие).
- Понимать значение слов "добро", "справедливость", "честность";
- Составлять простые предложения с заданными словами;
- Определять количество слов в предложении, количество слогов и звуков в словах;
- Различать гласные и согласные звуки;
- Определять ударение в словах;
- Образовывать новые слова;
- Свободно владеть диалогическим и монологическим языком;
- Четко произносить все звуки речи, строить правильные фразы и не нарушать структуру сложных слов;
- Составлять пирамидки и матрешки из нескольких элементов;
- Ориентироваться в пространстве (верх-низ, слева-справа);
- Рассказывать стихи, сказки, пересказывать услышанные повествования;
- Запоминать информацию и использовать ее в соответствующих ситуациях.
Фото: Намного проще работать с детьми, которые уже умеют читать, считать и начинают писать (freepik.com)
Почему важно готовить детей к 1 классу
Учителя говорят, что гораздо легче работать с детьми, обладающими базовыми знаниями и навыками. Однако это не критично – обещают всему научить в школе.
Однако стоит отметить, что сейчас в Украине существует несколько образовательных программ для первых классов, опубликованных на сайте Министерства образования Украины (МОН). Так, с 2018 года основой для начальной школы программы НУШ-1 и НУШ-2. Они считаются типичными. Также есть несколько авторских образовательных программ:
- Интеллект Украины;
- Росток;
- На крыльях удачи;
- Мир, в котором я живу;
- Мир ждет крылатых.
В зависимости от выбранной программы, дети должны обладать определенными базовыми навыками.
Напомним, что учебный год 2024-2025 в некоторых регионах Украины начнется уже в августе нынешнего года. Также ранее планируется отпустить детей на осенние и зимние каникулы.
Также РБК-Украина рассказывала, чем стоит заняться родителям с детьми во время летних каникул, чтобы школьники не только не теряли уже полученные знания, но и углубляли их.
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