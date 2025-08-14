ua en ru
"Полесье" пишет историю! Прогноз и где смотреть решающий матч плей-офф в Лиге конференций

Четверг 14 августа 2025 12:57
"Полесье" пишет историю! Прогноз и где смотреть решающий матч плей-офф в Лиге конференций
Автор: Екатерина Урсатий

Сегодня, 14 августа, житомирское "Полесье" сыграет ответный матч против венгерского "Пакша" в третьем отборочном раунде Лиги конференций сезона-2025/26.

Кто фаворит и где смотреть матч - подскажет РБК-Украина.

Где и когда состоится матч

Игра пройдет на стадионе "Фехервари Ути" в венгерском городе Пакш. Начало встречи в 20:00 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в плей-офф квалификации Лиги конференций и встретится с итальянской "Фиорентиной", а проигравший прекратит еврокубковую кампанию.

Первая встреча: преимущество Полесья

Неделю назад, 7 августа, в словацком Прешове "Полесье" одержало уверенную победу над венгерским клубом со счетом 3:0.

Голами отметились Александр Андриевский, Даниил Бескоровайный и Богдан Леднев, а ключевым игроком стал Борис Крушинский, который организовал две голевые передачи с фланга.

Сезонные результаты команд

Напомним, что "Полесье" начало еврокубковую кампанию со второго раунда Лиги конференций, пройдя "Санта-Колому" из Андорры (1:2, 4:1).

Отметим, что защитник "Полесья" Богдан Михайличенко пропустит ответный матч против "Пакша" и первый поединок плей-офф против "Фиорентины" в случае выхода команды. Причиной стало прямое удаление в первом матче, которое произошло во время компенсированного времени, после фола на сопернике, подтвержденного VAR.

"Пакш" стартовал в первом раунде Лиги Европы, где уступил румынскому "ЧФР Клуж" (0:0, 0:3), а во втором раунде Лиги конференций одолел словенский "Марибор" (1:0, 1:1).

Прогноз букмекеров

Букмекеры называют фаворитом венгерский клуб: победа "Пакша" оценивается коэффициентом 2,19, ничья - 3,40, выигрыш "Полесья" - 3,15.

Однако аналитики почти уверены, что житомирский клуб выйдет в следующий раунд по результатам двух матчей (коэффициент 1,01). Выход "Пакша" в плей-офф стал бы настоящей сенсацией (12,00).

Поэтому, "Полесье" имеет значительное преимущество перед ответным матчем и серьезно претендует на выход в плей-офф. Украинцы имеют шанс на исторический результат в еврокубках.

Напомним, что сегодня, 14 августа другой украинский клуб донецкий "Шахтер" сыграет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против греческого "Панатинаикоса".

А киевское "Динамо" сенсационно вылетело из Лиги чемпионов, проиграв кипрскому "Пафосу" в третьем круге квалификации.

Ранее мы писали, что Украина впервые за 20 лет не будет представлена в Лиге чемпионов.

Также читайте, на каком месте сейчас Украина в таблице коэффициентов УЕФА.

Украина Футбол
