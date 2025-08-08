Исторический разгром: "Полесье" округлило достижения украинских команд в еврокубках
Житомирское "Полесье", разгромив венгерский "Пакш" со счетом 3:0 в квалификации Лиги конференций, стало автором юбилейной победы украинских клубов в истории еврокубков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт украинской Премьер-лиги.
Статистика разгромов
Победа "Полесья" стала 120-й большой победой для украинских команд в континентальных турнирах.
В общем своих соперников в еврокубках громили 12 отечественных клубов. Больше всего таких побед у киевского "Динамо" (48) и донецкого "Шахтера" (35).
По турнирам разгромы распределяются так:
- Лига Европы (Кубок УЕФА) - 56
- Лига (Кубок) чемпионов - 42
- Кубок Кубков - 18
- Лига конференций - 3
- Кубок Интертото - 1
Чаще всего наши клубы побеждали со счетом 3:0 (51 раз), 4:0 и 4:1 (по 23).
Абсолютный рекорд принадлежит "Динамо", которое 22 июля 1998 года в рамках квалификации ЛЧ разбило в Киеве валлийский "Барри Таун" со счетом 8:0.
Юбилейные победы украинских клубов
- 1. "Динамо " - "Колрейн" (Северная Ирландия) - 6:1 (2.09.1965, Кубок Кубков)
- 10. "Динамо " - ПАОК (Греция) - 4:0 (20.10.1976, Кубок чемпионов)
- 20. "Динамо " - "Атлетико" (Испания) - 3:0 (2.05.1986, Кубок Кубков)
- 30 "Шахтер " - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 4:1 (10.08.1995, Кубок Кубков)
- 40. "Шахтер " - "Левадия" (Эстония) - 4:1 (26.07.2000, Лига чемпионов)
- 50. "Металлург" Д - "Тирасполь" (Молдова) - 3:0 (12.08.2004, Кубок УЕФА)
- 60. "Динамо " - "Спартак" (Россия) - 4:1 (13.08.2008, Лига чемпионов)
- 70. "Шахтер " - "Тулуза" (Франция) - 4:0 (22.10.2009, Лига Европы)
- 80. "Ворскла " - "Гленторан" (Северная Ирландия) - 3:0 (21.07.2011, Лига Европы)
- 90 "Динамо " - "Тун" (Швейцария) - 3:0 (24.10.2013, Лига Европы)
- 100 "Шахтер " - "Мальме" (Швеция) - 4:0 (3.11.2015, Лига чемпионов)
- 110. "Динамо" - "Гент" (Бельгия) - 3:0 (29.09.2020, Лига чемпионов)
- 120. "Полесье " - "Пакш" (Венгрия) - 3:0 (7.08.2025, Лига конференций)
