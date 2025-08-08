ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Исторический разгром: "Полесье" округлило достижения украинских команд в еврокубках

Пятница 08 августа 2025 12:26
UA EN RU
Исторический разгром: "Полесье" округлило достижения украинских команд в еврокубках Фото: "Полесье" вписало свое имя в историю (ФК "Полесье")
Автор: Андрей Костенко

Житомирское "Полесье", разгромив венгерский "Пакш" со счетом 3:0 в квалификации Лиги конференций, стало автором юбилейной победы украинских клубов в истории еврокубков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт украинской Премьер-лиги.

Статистика разгромов

Победа "Полесья" стала 120-й большой победой для украинских команд в континентальных турнирах.

В общем своих соперников в еврокубках громили 12 отечественных клубов. Больше всего таких побед у киевского "Динамо" (48) и донецкого "Шахтера" (35).

По турнирам разгромы распределяются так:

  • Лига Европы (Кубок УЕФА) - 56
  • Лига (Кубок) чемпионов - 42
  • Кубок Кубков - 18
  • Лига конференций - 3
  • Кубок Интертото - 1

Чаще всего наши клубы побеждали со счетом 3:0 (51 раз), 4:0 и 4:1 (по 23).

Абсолютный рекорд принадлежит "Динамо", которое 22 июля 1998 года в рамках квалификации ЛЧ разбило в Киеве валлийский "Барри Таун" со счетом 8:0.

Юбилейные победы украинских клубов

  • 1. "Динамо " - "Колрейн" (Северная Ирландия) - 6:1 (2.09.1965, Кубок Кубков)
  • 10. "Динамо " - ПАОК (Греция) - 4:0 (20.10.1976, Кубок чемпионов)
  • 20. "Динамо " - "Атлетико" (Испания) - 3:0 (2.05.1986, Кубок Кубков)
  • 30 "Шахтер " - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 4:1 (10.08.1995, Кубок Кубков)
  • 40. "Шахтер " - "Левадия" (Эстония) - 4:1 (26.07.2000, Лига чемпионов)
  • 50. "Металлург" Д - "Тирасполь" (Молдова) - 3:0 (12.08.2004, Кубок УЕФА)
  • 60. "Динамо " - "Спартак" (Россия) - 4:1 (13.08.2008, Лига чемпионов)
  • 70. "Шахтер " - "Тулуза" (Франция) - 4:0 (22.10.2009, Лига Европы)
  • 80. "Ворскла " - "Гленторан" (Северная Ирландия) - 3:0 (21.07.2011, Лига Европы)
  • 90 "Динамо " - "Тун" (Швейцария) - 3:0 (24.10.2013, Лига Европы)
  • 100 "Шахтер " - "Мальме" (Швеция) - 4:0 (3.11.2015, Лига чемпионов)
  • 110. "Динамо" - "Гент" (Бельгия) - 3:0 (29.09.2020, Лига чемпионов)
  • 120. "Полесье " - "Пакш" (Венгрия) - 3:0 (7.08.2025, Лига конференций)

Ранее рассказали, на каком месте оказалась Украина в Таблице коэффициентов УЕФА после еврокубковой недели.

Также смотрите видео шедевральных сейвов вратаря "Шахтера" Ризныка в матче против "Панатинаикоса".

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Лига Европы Динамо Шахтер
Новости
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики