Исторический разгром: "Полесье" округлило достижения украинских команд в еврокубках

Житомирское "Полесье", разгромив венгерский "Пакш" со счетом 3:0 в квалификации Лиги конференций, стало автором юбилейной победы украинских клубов в истории еврокубков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт украинской Премьер-лиги .

Статистика разгромов

Победа "Полесья" стала 120-й большой победой для украинских команд в континентальных турнирах.

В общем своих соперников в еврокубках громили 12 отечественных клубов. Больше всего таких побед у киевского "Динамо" (48) и донецкого "Шахтера" (35).

По турнирам разгромы распределяются так:

Лига Европы (Кубок УЕФА) - 56

Лига (Кубок) чемпионов - 42

Кубок Кубков - 18

Лига конференций - 3

Кубок Интертото - 1

Чаще всего наши клубы побеждали со счетом 3:0 (51 раз), 4:0 и 4:1 (по 23).

Абсолютный рекорд принадлежит "Динамо", которое 22 июля 1998 года в рамках квалификации ЛЧ разбило в Киеве валлийский "Барри Таун" со счетом 8:0.

Юбилейные победы украинских клубов