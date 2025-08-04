Лига конференций: "Полесье" встретится с грандом европейского футбола, если пройдет венгров

Вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов и Лиги Европы , в штаб-квартире УЕФА сформировали пары наименее рейтингового континентального турнира - Лиги конференций. Украину в нем представляет житомирское "Полесье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола .

Кого вытащили "волкам"

В потенциальные соперники житомирцам жребий назначил гранда европейского футбола - итальянскую "Фиорентину". Но, чтобы попасть в плей-офф раунд, команде Руслана Ротаня еще нужно одолеть в третьем круге квалификации венгерский "Пакш". Матчи данного этапа состоятся 7 и 14 августа.

И только при условии положительного результата, "Полесье" выйдет в финальный круг отбора, где 21 и 28 августа померяется силами с именитыми итальянцами.

В случае победы, "полесские волки" выйдут в основной раунд ЛК. Если проиграют - распрощаются с еврокубками.

Запасной вариант для "Шахтера"

"Горняки" уже получили потенциального соперника на тот случай, если пройдут греческий "Панатинаикос" в третьем круге отбора ЛЕ.

А если проиграют, будут вместе с "Полесьем" сражаться за попадание в основной раунд Лиги конференций. Потенциальным соперником донецкого клуба здесь определили неудачника пары "Серветт (Швейцария) - "Утрехт" (Нидерланды).

С кем-то из них "Шахтер" может сыграть 21 и 28 августа. Неудача будет означать вылет из континентальных соревнований.