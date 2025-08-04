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Лига конференций: "Полесье" встретится с грандом европейского футбола, если пройдет венгров

Ньон, Понедельник 04 августа 2025 15:34
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Лига конференций: "Полесье" встретится с грандом европейского футбола, если пройдет венгров Фото: Житомирцы получили шанс сыграть с топ-соперником (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов и Лиги Европы, в штаб-квартире УЕФА сформировали пары наименее рейтингового континентального турнира - Лиги конференций. Украину в нем представляет житомирское "Полесье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Кого вытащили "волкам"

В потенциальные соперники житомирцам жребий назначил гранда европейского футбола - итальянскую "Фиорентину". Но, чтобы попасть в плей-офф раунд, команде Руслана Ротаня еще нужно одолеть в третьем круге квалификации венгерский "Пакш". Матчи данного этапа состоятся 7 и 14 августа.

И только при условии положительного результата, "Полесье" выйдет в финальный круг отбора, где 21 и 28 августа померяется силами с именитыми итальянцами.

В случае победы, "полесские волки" выйдут в основной раунд ЛК. Если проиграют - распрощаются с еврокубками.

Запасной вариант для "Шахтера"

"Горняки" уже получили потенциального соперника на тот случай, если пройдут греческий "Панатинаикос" в третьем круге отбора ЛЕ.

А если проиграют, будут вместе с "Полесьем" сражаться за попадание в основной раунд Лиги конференций. Потенциальным соперником донецкого клуба здесь определили неудачника пары "Серветт (Швейцария) - "Утрехт" (Нидерланды).

С кем-то из них "Шахтер" может сыграть 21 и 28 августа. Неудача будет означать вылет из континентальных соревнований.

Ранее рассказали о том, как "Пафос" перед игрой с "Динамо" подписал легендарного капитана сборной Бразилии.

Также читайте, с кем и когда сыграют "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" в ближайших матчах еврокубков.

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