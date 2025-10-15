Озимые не всходят, урожай - под угрозой: где и какой беды наделала погода в октябре

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение первой декады октября 2025 года в разных регионах и объяснили, как они повлияли на подготовку почвы под посев озимых, прорастание зерна и урожай неубранных поздних сельскохозяйственных культур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, в течение первой декады октября текущего года в западной части страны удерживалась прохладная погода.
На остальной территории - обычная для начала этого месяца пасмурная и в большинстве дней дождливая погода.
Уточняется, что в самые теплые дни максимальные температуры воздуха еще повышались до +22+24°C:
Между тем перемещение через территорию страны серии активных атмосферных фронтов мощного южного циклона (с центром над Черным морем) обусловило значительные и сильные дожди, а также грозы и порывы ветра (больше всего - в Одесской области).
Отмечается, что максимальное количество осадков первой декады октября было превышено:
"Суточный максимум осадков в отдельных районах достигал нескольких декадных норм", - подчеркнули в УкрГМЦ.
Кроме того, на большей части территории страны облачная и дождливая погода в большинстве дней обеспечивала отсутствие заморозков.
В Укргидрометцентре сообщили, что агрометеорологические условия начала октября были неоднозначными:
Так, в результате значительных дождей (которые отмечались в течение декады), происходило пополнение запасов продуктивной влаги почти во всех слоях почвы. Это способствовало:
При этом жесткая засуха продолжалась на ряде площадей:
Отмечается, что там сев происходил в слабо увлажненную почву с недостаточными запасами влаги. Учитывая ситуацию, практически треть запланированных площадей - недосеяна.
"Дожди, которые отмечались после отбора проб для определения влагозапасов, несколько смягчили агрометеорологические условия для начальной вегетации озимых культур", - рассказали эксперты.
Однако значительного влияния на увлажнение почвы они не оказали.
Уточняется, что на ранее засеянных площадях Харьковской и Днепропетровской областей из-за недостатка влаги зерно не прорастает почти месяц.
В завершение для неубранных поздних культур дождливая пасмурная погода на большей части территории страны была неблагоприятной.
Специалисты Укргидрометцентра объяснили, что такие погодные условия могут привести к ухудшению качества урожая;
