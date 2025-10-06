Одесса снова под ударом? Синоптик объяснила, что происходит с погодой в области

В ближайшее время в Одессе и области прогнозируют очередное ухудшение погодных условий - значительные дожди и ощутимый ветер. Сегодня же кое-кто якобы заметил в небе над морем настоящий смерч.

Подробнее о недавних наводнении и подтоплениях в Одессе, сегодняшнем смерче, прогнозе на ближайшее время и причинах непогоды в Одесской области, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Недавние наводнение и подтопления в Одессе

Во вторник, 30 сентября, Одессу накрыл мощный ливень. За 7 часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков (за сутки выпало 94 мл дождя, что равно 224% месячной нормы). Был объявлен красный уровень опасности.

Непогода превратила улицы в реки. Движение в городе остановилось, а дождь не прекращался в течение длительного времени.

В результате подтопления пострадала городская инфраструктура. Были затоплены дома местных жителей. Школы перевели на дистанционное обучение.

Жертвами стихии стали 10 человек. Многие получили травмы.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что после ливня, который привел к гибели людей, в Одессе проведут масштабные проверки.

Уже вскоре в Одессу приехал вице-премьер по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба - чтобы подготовить доклад высшему руководству относительно причин и обстоятельств трагедии.

Он отметил, что в результате могут быть приняты кадровые решения.

В пятницу, 3 октября, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) определила районы и улицы, которые находятся под угрозой повторного затопления в случае сильных ливней.

В субботу, 4 октября, из-за дождей в Одессе был снова подтоплен ряд улиц и переулков.

О каком смерче в небе над Одессой идет речь

Сегодня, 6 октября, в сети появилась информация, будто возле Одессы был замечен смерч.

"Смерч засняли подписчики в Одессе", - сообщил Telegram-канал "Одесса INFO. Новости Одеса".

"В Одессе над морем был замечен смерч", - подтвердили в Telegram-канале "Курс Одесса".

Чего ждать от погоды в Одесской области дальше

В Украинском гидрометеорологическом центре жителей Одесской области предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

Так, в Одесской области в течение 7-9 октября вероятны значительные дожди (с суммой осадков за трое суток 45-80 мм).

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Предупреждение от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что сейчас влияет на погоду в Одесской области

Недавно в сети (на фоне кадров со смерчем в Одессе) появилась информация со ссылкой на Укргидрометцентр, будто бы Украину "будут атаковать" ураганы, наводнения, смерчи и засухи", а "сила разрушительных катаклизмов будет только расти".

В то же время синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина объяснила, что подобными вопросами - аналитическим оцениванием каких-либо климатических тенденций или изменений - занимается на самом деле Украинский гидрометеорологический институт.

"Мы оперируем прогнозами на ближайший период... Официально у нас такой информации - точно нет", - подчеркнула представительница УкрГМЦ.

Она сообщила, что сейчас на территорию Одесской области действительно надвигается непогода.

"И вообще с юго-запада на территорию Украины входит новый циклон, достаточно активный - это так", - отметила эксперт.

Она объяснила, что при этом давление будет падать, а влажность воздуха по Украине - будет оставаться высокой.

"И ожидается такая дождливая погода в большинстве областей. Особенно - в Одесской области, за счет тех атмосферных фронтов активного южного циклона", - подытожила синоптик.