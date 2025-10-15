Озимина не сходить, врожай - під загрозою: де і якого лиха наробила погода в жовтні

Особливості погоди в Україні на початку жовтня

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, впродовж першої декади жовтня поточного року у західній частині країни утримувалася прохолодна погода.

На решті території - звичайна для початку цього місяця похмура та у більшості днів дощова погода.

Уточнюється, що у найтепліші дні максимальні температури повітря ще підвищувалися до +22+24°C:

на півдні;

на сході;

на південному сході.

Тим часом переміщення через територію країни серії активних атмосферних фронтів потужного південного циклону (з центром над Чорним морем) обумовило значні та сильні дощі, а також грози й пориви вітру (найбільше - в Одеській області).

Зазначається, що максимальна кількість опадів першої декади жовтня була перевищена:

у багатьох районах південних областей;

в окремих районах центральних областей.

"Добовий максимум опадів в окремих районах досягав кількох декадних норм", - наголосили в УкрГМЦ.

Крім того, на переважній частині території країни хмарна та дощова погода у більшості днів забезпечувала відсутність заморозків.

Агрометеорологічні умови першої декади жовтня 2025 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Як погода вплинула на озимину й врожай пізніх культур

В Укргідрометцентрі повідомили, що агрометеорологічні умови початку жовтня були неоднозначними:

для підготовки ґрунту під посів;

для сівби озимих зернових культур на більшості площ.

Так, внаслідок значних дощів (які відмічалися упродовж декади), відбувалося поповнення запасів продуктивної вологи майже в усіх шарах ґрунту. Це сприяло:

проростанню зерна;

появі сходів озимини.

При цьому жорстка засуха тривала на ряді площ:

Харківської області;

Дніпропетровської області;

Херсонської області;

Запорізької області.

Зазначається, що там сівба відбувалася у слабко зволожений ґрунт із недостатніми запасами вологи. З огляду на ситуацію, практично третина запланованих площ - недосіяна.

"Дощі, які відмічалися після відбору проб для визначення вологозапасів, дещо пом'якшили агрометеорологічні умови для початкової вегетації озимих культур", - розповіли експерти.

Проте значного впливу на зволоження ґрунту вони не мали.

Уточнюється, що на раніше засіяних площах Харківської та Дніпропетровської областей через нестачу вологи зерно не проростає майже місяць.

Насамкінець для незібраних пізніх культур дощова похмура погода на переважній частині території країни була несприятливою.

Фахівці Укргідрометцентру пояснили, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення якості врожаю;

соняшника;

сої;

цукрового буряку.

Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)