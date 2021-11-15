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Що буде, якщо мігранти з Білорусі прорвуться в Україну: відповідь МВС

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Київ, Понеділок 15 листопада 2021 11:04
Що буде, якщо мігранти з Білорусі прорвуться в Україну: відповідь МВС Фото: що буде, якщо мігранти з Білорусі прорвуться в Україну (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Між Україною та Білоруссю діє угода про реадмісію. Нелегальні мігранти, які потраплять на територію однієї країни з території іншої, будуть видворені назад, і друга країна буде зобов'язана їх прийняти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка.

Раніше перед запланованим у Мінську і Москві початком нинішньої міграційної кризи з Польщею і Литвою Білорусь вийшла з такої ж угоди з ЄС шляхом голосування окремого закону у своєму парламенті.

"Це значить, що поки що принаймні зберігається юридична основа для недопущення на українському кордоні з РБ такої ж ситуації як у Польщі. Але готуватися треба все одно", - написав Шевченко.

Держприкордонслужба і МВС України вже мають успішний досвід подібного стримування на кордоні з Білоруссю, хоча і значно меншоі групи людей, зазначив він.

Зокрема, у вересні минулого 2020 року до тисячі прочан-хасидів хотіли потрапити в Україну з Білорусі в Чернігівській області через напрямок на пунктах пропуску Нова Гута - Нові Яриловичі.

"Але вони тоді не намагалися прориватися лісами, їх не підганяли вперед білоруські прикордонники, які є неодмінною складовою КДБ РБ, і після кількох днів безуспішного таборування на трасі, вони повернулися геть", - відмітив речник МВС.

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