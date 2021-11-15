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Білорусь назвала кількість біженців на кордоні з Польщею

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Мінськ, Понеділок 15 листопада 2021 13:15
Білорусь назвала кількість біженців на кордоні з Польщею Фото: Білорусь назвала кількість біженців на кордоні з Польщею (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Білорусі підрахували, скільки біженців на кордоні з Польщею. Вирішення кризової ситуації очікують близько 2100 іноземних громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Прикордонного комітету Білорусі.

"У стихійний табір біля білорусько-польського кордону в районі пункту пропуску Брузги в минулі вихідні дні 13-14 листопада продовжували прибувати біженці. Вирішення кризової ситуації очікують близько 2100 іноземних громадян", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в табір періодично підвозилася гуманітарна допомога - харчування, теплі речі, засоби гігієни.

"Діти біженців забезпечувалися гарячим харчуванням у теплому наметі. Однак же на пропозицію влади перевезти їх в оздоровчі табори, розташовані в околицях, була отримана відмова", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Польща зміцнює охорону біля білоруського КПП.

Раніше повідомлялося, на кордоні з Польщею чути стрілянину.

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