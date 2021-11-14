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Білоруські силовики готують великий прорив мігрантів, - прикордонники Польщі

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Неділя 14 листопада 2021 12:29
Білоруські силовики готують великий прорив мігрантів, - прикордонники Польщі Фото: польські прикордонники протистоять напливу мігрантів (twitter com HRDefsEN)
Автор: Артем Горовенко

Білоруські силовики протягом 14 листопада ведуть підготовку великого прориву мігрантів до Польщі. Людям роздають інструкції, обладнання та сльозогінний газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Прикордонної варти Польщі.

Повідомляється, що після нічних спроб прорвати кордон в околицях Кузніци, де розташовано табір мігрантів, спостерігається все більше скупчення озброєних представників білоруських служб

"Ми помічаємо хвилювання серед мігрантів. Також був фургон для телетрансляції. Деякі намети починають зникати. Іноземці отримують інструкції, обладнання та сльозогінний газ. Ви можете бачити, що та сторона сьогодні готується до великої спроби перетину кордону. Наші сили готові до дій", - зазначили білоруські прикордонники і опублікували відповідне відео.

Нагадаємо, напередодні мігранти зробили дві спроби прориву польського кордону, групі з 50 осіб у результаті вдалося потрапити до країни.

Також повідомлялося, що білоруські військові вже намагалися прорвати огорожу на кордоні з Польщею за допомогою службової машини, щоб мігранти потрапили на польську територію.

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