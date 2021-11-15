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Діями мігрантів на кордоні керують білоруські служби, - Міноборони Польщі

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Польща, Понеділок 15 листопада 2021 15:10
Діями мігрантів на кордоні керують білоруські служби, - Міноборони Польщі Фото: білоруські служби керують мігрантами з Білорусі (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У Міноборони Польщі переконані, що всі дії мігрантів із Білорусі контролюють служби країни. Вони також керують подальшими кроками біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Польщі у Twitter.

"Переселення мігрантів із тимчасового табору на прикордонний перехід у Кузниці - планова операція білоруських служб", - йдеться у прес-службі відомства.

Там також зазначають, що, швидше за все, всі дії мігрантів контролюють із командирської машини, розташованої позаду колишнього табору для мігрантів.

Діями мігрантів на кордоні керують білоруські служби, - Міноборони ПольщіФото: білоруські служби керують мігрантами на кордоні з Польщею (twitter.com/MON_GOV_PL)

За даними Polskie Radio24, в районі переходу Кузні зібралося кілька сотень нелегалів. У Польщі очікують, що буде спроба силового переходу кордону.

Нагадаємо, білоруські силовики ведуть підготовку великого прориву мігрантів до Польщі. Людям роздають інструкції, обладнання та сльозогінний газ.

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