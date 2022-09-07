Звіт МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС і деокупація на півдні: новини за 6 вересня

Міжнародне агентство з атомної енергії представило звіт за підсумками візиту місії на Запорізьку АЕС. Тим часом українські війська деокупували кілька населених пунктів на півдні.

Детальніше про те, що сталося у вівторок, 6 вересня, - в матеріалі РБК-Україна .

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МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

Зокрема, агентство закликало створити зону ядерної безпеки навколо станції, яка допоможе запобігти радіаційній катастрофі.

ЗСУ звільнили нові території на півдні: готується офіційне повідомлення

Українські військові відбили деякі населені пункти на півдні. Про звільнені території не повідомляють відразу ж, щоб не піддавати їх масованим ударам з боку окупантів.

Про це заявила голова об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Єврокомісія підтримала призупинення спрощеного візового режиму з Росією

Європейська комісія підтримала призупинення спрощеного візового режиму для всіх громадян РФ. Тепер рішення має затвердити Європейська Рада.

Такі заходи хочуть ввести у зв'язку з тим, що Росія не повинна мати права на спрощення візового режиму до тих пір, поки вона веде свою агресивну війну проти України.

Трасс офіційно призначена прем'єром Британії

У вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Великобританії. Для призначення на цей пост вона прибула в маєток Балморал в Шотландії на аудієнцію до королеви Єлизавети II.

Монарх схвалила кандидатуру лідера консерваторів на посаду прем'єр-міністра країни і доручила сформувати новий уряд.

Єврокомісія запропонувала два варіанти надзвичайного обмеження цін на газ з Росії, - FT

Енергетичне агентство Європейської комісії рекомендувало державам-членам ЄС ввести надзвичайні заходи щодо обмеження оптових цін на постачання газу і запропонувало два варіанти дій.

Перший варіант передбачає встановлення ліміту на оплату імпортованого з Росії газу, а другий варіант - введення системи обмеження цін, яка буде відрізнятися в різних країнах в залежності від їх енергетичного балансу.

Вночі заморозки, а вдень до + 23: якою буде погода завтра

У деяких областях України вночі 7 вересня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5 градусів. Максимальна температура повітря вдень становитиме +23 градусів.