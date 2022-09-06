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ЗСУ відбили атаки росіян біля 8 населених пунктів: зведення Генштабу

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Київ, Вівторок 06 вересня 2022 18:56
ЗСУ відбили атаки росіян біля 8 населених пунктів: зведення Генштабу Фото: українські військові сьогодні відбили всі атаки росіян (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Протягом сьогоднішнього дня, 6 вересня 2022 року, Збройні сили України відбили атаки росіян біля 8 населених пунктів у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу.

Повідомляється, що сили оборони не дають противнику можливості просуватися вглиб території України. Українські військові успішно відбили атаки в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар'їнка та Любомирівка.

Крім того, росіяни намагаються поліпшити логістичне забезпечення та з високою інтенсивністю ведуть повітряну розвідку БПЛА. За минулу добу по військових і цивільних об'єктах на території України завдано більше шести ракетних і більше десяти авіаційних ударів.

Ситуація на окремих напрямках

  • На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін;
  • На Сіверському напрямку росіяни обстріляли інфраструктуру населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич та Миропілля Сумської області;
  • На Харківському напрямку обстріляно об'єкти в районах населених пунктів Прудянка, Слатине, Руська Лозова, Руські Тишки, Мосьпанове, Гусарівка та Залиман;
  • На Слов'янському напрямку активних наступальних дій не було. Обстрілу з боку окупантів зазнали Долина, Краснопілля, Мазанівка, Дмитрівка, Бражківка та Довгеньке;
  • На Краматорському напрямку вогневе ураження зафіксовано біля Богородичного, Сидорового, Кривої Луки, Закотного, Платонівки, Сіверська, Івано-Дар'ївки, Верхньокам'янського та Григорівки;
  • На Бахмутському напрямку вогневому ураженню піддалися райони населених пунктів Нью-Йорк, Юр'ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Опитне та Роздолівка;
  • На Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Авдіївка, Опитне та Первомайське;
  • На Новопавлівському напрямку обстріляно райони Мар'їнки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви, Нескучного та Времівки;
  • На Запорізькому напрямку ворог вів вогонь з артилерії різних типів біля Новоданилівки, Білогір'я, Гуляйпільського, Дорожнянки, Червоного, Полтавки та Залізничного;
  • На Південнобузькому напрямку противник вів обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував активно вести повітряну розвідку БПЛА, здійснив понад 50 вильотів.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський сьогодні оголосить про успіхи українських військ на Харківському напрямку.

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