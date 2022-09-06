ЗСУ відбили атаки росіян біля 8 населених пунктів: зведення Генштабу

Протягом сьогоднішнього дня, 6 вересня 2022 року, Збройні сили України відбили атаки росіян біля 8 населених пунктів у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу.

Крім того, росіяни намагаються поліпшити логістичне забезпечення та з високою інтенсивністю ведуть повітряну розвідку БПЛА. За минулу добу по військових і цивільних об'єктах на території України завдано більше шести ракетних і більше десяти авіаційних ударів.

Повідомляється, що сили оборони не дають противнику можливості просуватися вглиб території України. Українські військові успішно відбили атаки в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар'їнка та Любомирівка.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський сьогодні оголосить про успіхи українських військ на Харківському напрямку.

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