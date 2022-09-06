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Українські бійці збили 5 із 6 ракет, які вранці Росія випустила по країні

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Україна, Вівторок 06 вересня 2022 09:31
Українські бійці збили 5 із 6 ракет, які вранці Росія випустила по країні Фото: українські бійці збили 5 із 6 ракет, які вранці Росія випустила по країні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові вранці збили 5 із 6 ракет, якими вранці окупанти атакували нашу країну. Також ЗСУ приземлили черговий ворожий вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Сьогодні ранок починається з добрих новин, зенітними ракетними військами Повітряних сил збито вертоліт Ка-52 окупантів, а також маємо ще один гарний результат - це збиття 5 із 6 ракет Х-101, які окупанти випустили сьогодні зранку (коли лунала повітряна тривога по країні) з літаків Ту-95 з півночі Каспійського моря", - розповів Ігнат.

Масштабна повітряна тривога вранці

Нагадаємо, сьогодні вранці в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Під час якої вибухи чули у Кривому Розі, пізніше місцева влада повідомила про удар по місту.

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