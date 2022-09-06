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Трасс офіційно призначена прем'єром Британії

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Вівторок 06 вересня 2022 14:46
Трасс офіційно призначена прем'єром Британії Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Великобританії. Для призначення на цей пост вона прибула в маєток Балморал в Шотландії на аудієнцію до королеви Єлизавети II.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Монарх схвалила кандидатуру лідера консерваторів на посаду прем'єр-міністра країни і доручила сформувати новий уряд.

Після цієї церемонії Трасс відправиться в резиденцію на Даунінг-стріт і виголосить промову, в якій позначить пріоритети на посаді глави уряду.

Фото: Ліз Трасс на аудієнції у королеви (Getty Images)

До цього на зустріч з монархом прибув Борис Джонсон, на якій Єлизавета II прийняла його відставку, після чого політик покинув палац.

Відзначимо, що Трасс стала третьою жінкою-прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер і Терези Мей.

Хто така Ліз Трасс

Елізабет Трасс 47 років. Народилася в Оксфорді. В Оксфордському університеті вивчала політику, економіку і філософію. Підтримувала Консервативну партію ще будучи студенткою.

Вперше стала членом Палати громад у 2010 році, а через два роки отримала посаду міністра освіти. У 2014 році трас призначили міністром навколишнього середовища. У кабінеті Терези Мей очолювала Міністерство юстиції, а потім стала головним секретарем казначейства.

Після обрання прем'єром Бориса Джонсона в 2019 році Ліз трас залишилася в уряді, але була переведена на пост міністра зовнішньої торгівлі. З вересня 2021 року - міністр закордонних справ Великої Британії.

Нагадаємо, вчора за результатами голосування лідером правлячої Консервативної партії і, автоматично, прем'єр-міністром Великобританії стала Ліз Трасс.

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