ЗСУ ліквідували понад 50 тисяч російський військових, - Генштаб

За минулу добу українські військові ліквідували ще 350 окупантів і вертоліт. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 50150 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за перші чотири дні українського контрнаступу на півдні Росія втратила близько 1500 солдатів.

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