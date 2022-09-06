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ЗСУ ліквідували понад 50 тисяч російський військових, - Генштаб

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Київ, Вівторок 06 вересня 2022 08:46
ЗСУ ліквідували понад 50 тисяч російський військових, - Генштаб Фото: ЗСУ ліквідували понад 50 тисяч російський військових (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За минулу добу українські військові ліквідували ще 350 окупантів і вертоліт. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 50150 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника на 06.09 орієнтовно склали:

  • особового складу - 50150 (+350) осіб;
  • танків - 2077 (+9) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 4484 (+25) одиниць;
  • артилерійських систем - 1179 (+22) одиниць;
  • РСЗВ - 296 (+2) одиниць;
  • засоби ППО - 156 (+0) одиниць;
  • літаків - 236 (+0) одиниць;
  • вертольотів - 207 (+1) одиниць;
  • БПЛА - 876 (+9) одиниць;
  • крилаті ракети - 209 (+4) одиниць;
  • кораблі / катери - 15 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3305 (+19) одиниць;
  • спеціальна техніка - 109 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за перші чотири дні українського контрнаступу на півдні Росія втратила близько 1500 солдатів.

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