ua ru
Вт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ знищили склад окупантів в Балаклії, установку С-300 та САУ (відео)

Новость на русском →
Україна, Вівторок 06 вересня 2022 19:33
ЗСУ знищили склад окупантів в Балаклії, установку С-300 та САУ (відео) Фото: ЗСУ знищили склад окупантів в Балаклії, установку С-300 та САУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові знищили склад окупантів у окупованій Балаклії (Харківська область) та продемонстрували відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Угруповання об'єднаних сил.

"На відео враження складу окупантів в Балаклії, установки С-300, а також САУ противника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ОП анонсували гарні новини щодо просування ЗСУ на Харківському напрямку.

Також ЗСУ використовують на фронті систему "Буревій". Українські військові розповіли про переваги вітчизняної системи над радянською.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Балаклея Війна в Україні
NEWS
МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки
МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки
DAILY
Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії