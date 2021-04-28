Щоб зупинити війну в Україні, доведеться говорити безпосередньо з Путіним, - Кулеба

Для того, щоб зупинити війну в Україні, доведеться говорити безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним. Президент Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі .

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі програми BBC HARDtalk.

Кулеба зазначив, що Україна наполягає на переговорах у нормандському форматі.

"Щоб зупинити війну в Україні і принести мир, доведеться говорити безпосередньо з Путіним. Наша головна мета - зібрати повноцінний саміт у нормандському форматі. Україна імплементувала всі рішення Паризького саміту 2019 року. Ми можемо рухатися далі. Єдина сторона, яка не виконала свої обіцянки це Росія", - сказав глава української дипломатії.

За його словами, саме тому Україна хоче переговорів з Путіним в рамках норманського формату.

"Але якщо Путін уникає цього формату, то мій президент (Зеленський, - ред.) готовий зустрітися з ним особисто і обговорити, як прибрати Росію з України, як деокупувати наші території і принести мир", - сказав Кулеба.