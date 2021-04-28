Щоб зупинити війну в Україні, доведеться говорити безпосередньо з Путіним, - Кулеба
Для того, щоб зупинити війну в Україні, доведеться говорити безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним. Президент Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі програми BBC HARDtalk.
Кулеба зазначив, що Україна наполягає на переговорах у нормандському форматі.
"Щоб зупинити війну в Україні і принести мир, доведеться говорити безпосередньо з Путіним. Наша головна мета - зібрати повноцінний саміт у нормандському форматі. Україна імплементувала всі рішення Паризького саміту 2019 року. Ми можемо рухатися далі. Єдина сторона, яка не виконала свої обіцянки це Росія", - сказав глава української дипломатії.
За його словами, саме тому Україна хоче переговорів з Путіним в рамках норманського формату.
"Але якщо Путін уникає цього формату, то мій президент (Зеленський, - ред.) готовий зустрітися з ним особисто і обговорити, як прибрати Росію з України, як деокупувати наші території і принести мир", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі, щоб обговорити врегулювання конфлікту. Путін, зі свого боку, порадив Зеленському вести переговори з так званими "ДНР"і " ЛНР".
Пізніше Путін відповів Зеленському на пропозицію про зустріч на Донбасі і заявив, що готовий зустріти його в Москві.
Як писало РБК-Україна, Зеленський заявив, що його "не хвилює місце проведення, йдеться про зміст"
Зеленський впевнений, що прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним можуть остаточно запобігти ескалації конфлікту між країнами.