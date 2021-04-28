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Зеленський: переговори з Путіним можуть остаточно запобігти ескалації

Новость на русском → Києва, Середа 28 квітня 2021 11:29
Зеленський: переговори з Путіним можуть остаточно запобігти ескалації Фото: президент України Володимир Зеленський (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним можуть остаточно запобігти ескалації конфлікту між країнами. За його словами, для цього потрібна політична воля Путіна.

Про це він заявив в інтерв'ю La Repubblica, передає сайт Офісу президента.

За його словами, повідомлення з Росії про відведення військ від кордону з України знижують напругу. Але оцінювати цей процес треба за результатами. Він також зазначив, що розширення агресії і залякування армією нікому не йде на користь.

"Україна може стверджувати це абсолютно впевнено. Зараз в Європі є тільки одна війна - проти нашої країни. Йде вже восьмий рік на українському Донбасі. І це треба обов'язково вирішувати. Можливо, щоб остаточно запобігти ескалації, нам, додатково до наявних форматів, сьогодні потрібні і прямі президентські переговори", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що знає, як прийти до миру, але "треба політична воля іншої сторони".

"Зустріч обов'язково відбудеться. Вона потрібна для того, щоб припинити війну на Донбасі і пройти весь шлях до чесного і міцного миру. Але яким має бути порядок денний на цих переговорах? Які кроки приведуть нас до миру? Де і коли ці кроки будуть погоджені?", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що зустріч з Путіним могла б пройти у Ватикані.

А керівник його офісу Андрій Єрмак впевнений, що такі переговори можуть стати історичними.

Відзначимо, на сьогодні в російському Кремлі не відкидають саму ідею двосторонніх переговорів, але уточнюють, що темою зустрічі не може бути мирне врегулювання конфлікту на Донбасі чи питання Криму.

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