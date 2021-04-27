У Путіна розповіли, як проходить підготовка зустрічі з Зеленським

У Кремлі розповіли про підготовку зустрічі президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна . Місця проведення та дати зустрічі поки немає.

За його словами, необхідно прояснити ще багато деталей щодо порядку можливої зустрічі двох президентів.

"Такий діалог може стосуватися тільки тематики двосторонніх відносин. Діалог не може здійснюватися виходячи з цілей пошуків врегулювання конфлікту на південному сході України", - розповів Пєсков про можливі теми зустрічі.

За його словами, Путін зацікавлений у налагодженні добрих відносин з усіма країнами, особливо сусідами.

Пєсков заявив, що Україна поки не пропонувала конкретні майданчики для можливої зустрічі Путіна і Зеленського.

"Мені невідомо про те, що якісь конкретні пропозиції транслювалися з Києва в Москву. І якщо ми правильно зрозуміли, президент України говорив, що Донбас треба обговорювати. Для цього потрібна зустріч. Це не зовсім корелюється з уявленнями президента Росії про наповнення такої зустрічі", - повідомив він.

Разом з тим, дати проведення можливої зустрічі також немає.

Зазначимо, президент України запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, втім російський президент заявив, що чекає Зеленського у Москві.