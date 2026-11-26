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В Киеве в ночь на 26 ноября в результате российской баллистической атаки пострадали семь человек. Под ударом оказался Деснянский район, где возникли пожары в двух нежилых постройках и торговом центре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения мэра Виталия Кличко.

"В результате ночной атаки врага пострадали 7 человек.

Медики госпитализировали троих раненых. Двое из них находятся в тяжелом состоянии", – написал Кличко. Что известно об атаке на Киев Российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами около полуночи 25 ноября. Попадание и повреждение зафиксировали в Деснянском районе. Ранее мэр сообщал о попадании в здание на территории промышленной зоны, еще одно нежилое здание и торговый центр. На местах возникли пожары, к ликвидации последствий привлекли экстренные службы. При атаке жителей столицы призывали находиться в укрытиях.