Будет ли в этом году снежная зима в Украине: климатолог дала прогноз
Этой зимой в Украине может выпасть на 20-40% больше осадков нормы. Однако это не означает, что зима будет снежной: из-за преобладания теплого воздуха из Атлантики осадки будут часто выпадать в виде дождя или мокрого снега.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.
Зима в Украине 2027
По ее словам, образование устойчивого снежного покрова маловероятно, если температура воздуха будет оставаться выше нуля. Снег будет быстро таять, а потому даже при значительном количестве осадков длительного снежного покрова может не быть.
В то же время, колебания температуры около нуля будут создавать опасные погодные условия.
В частности, возможны гололедица, налипание мокрого снега и ледяной дождь. Особенно это касается регионов, где температура воздуха будет часто меняться от минусовой до плюсовой.
Также Балабух отметила, что в этом году в Украине ожидают зиму на 1-2 градуса теплее нормы. И это будет характерно для всех месяцев.
Самые высокие средние температуры ожидаются на юге, Закарпатье, а также в Кировоградской и Днепропетровской области, где средняя за зиму температура воздуха может быть в пределах от 0 до +2 градусов.
А самые низкие температуры возможны на северо-востоке страны и на высокогорье Карпат, где в среднем за зиму может быть минус 3-4 градуса и ниже.
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