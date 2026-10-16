Может не быть 24 часа: в горсовете Луцка объяснили ситуацию с электроэнергией и водой
Ситуация в Луцке с электроснабжением после вражеских атак остается сложной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию секретаря Луцкого городского совета Андрея Разумовского в Facebook.
Ситуация с электроснабжением в Луцке
Чиновник рассказал, что в Луцке - "сложные вторые сутки". Стабильное электроснабжение в городе - пока что отсутствует.
"Будем надеяться, что в ближайшее время свет восстановят. Но я думаю, что нужно готовиться на 24 часа как минимум. Чтобы быть готовыми", - отметил он.
Если электроснабжение вернут раньше, по словам Разумовского, будет хорошо. Но все же местным жителям стоит подготовиться и к другому сценарию.
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Что происходит в городе с водоснабжением
Система водоотведения (канализационные стоки), по данным секретаря горсовета, работает. Воду подают ко всем объектам.
Однако из-за отсутствия электроэнергии давление в сети - снижено.
Поэтому жильцы многоэтажных домов (выше 2-3 этажей) могут оставаться без воды.
Разумовский посоветовал горожанам обращаться к соседям или главам ОСМД, чтобы узнать о возможности набрать воду из кранов на нижних этажах домов.
Работают ли коммунальные заведения и транспорт
Секретарь Луцкого городского совета сообщил, что школы, больницы, котельные, водоканал и другие коммунальные службы продолжают работу благодаря генераторам.
"Если ситуация не улучшится, будем запускать "пункты несокрушимости", - признал он.
Тем временем электротранспорт города пока что не курсирует. Движение троллейбусов возобновят по возвращении электроснабжения.
Напомним, ночью 16 октября РФ в очередной раз ударила дронами по энергообъектам в нескольких областях Украины. В ряде регионов начались аварийные отключения света.
Луцк полностью остался без электричества, а Ковель - еще и без воды (из-за обесточивания насосной станции).
Тем временем в Маневичах на Волыни предупредили о возможной аварии на одном из предприятий поселка с выбросом аммиака в воздух.