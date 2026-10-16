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Может не быть 24 часа: в горсовете Луцка объяснили ситуацию с электроэнергией и водой

14:58 16.10.2026 Пт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Может не быть 24 часа: в горсовете Луцка объяснили ситуацию с электроэнергией и водой Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Ситуация в Луцке с электроснабжением после вражеских атак остается сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию секретаря Луцкого городского совета Андрея Разумовского в Facebook.

Ситуация с электроснабжением в Луцке

Чиновник рассказал, что в Луцке - "сложные вторые сутки". Стабильное электроснабжение в городе - пока что отсутствует.

"Будем надеяться, что в ближайшее время свет восстановят. Но я думаю, что нужно готовиться на 24 часа как минимум. Чтобы быть готовыми", - отметил он.

Если электроснабжение вернут раньше, по словам Разумовского, будет хорошо. Но все же местным жителям стоит подготовиться и к другому сценарию.

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Что происходит в городе с водоснабжением

Система водоотведения (канализационные стоки), по данным секретаря горсовета, работает. Воду подают ко всем объектам.

Однако из-за отсутствия электроэнергии давление в сети - снижено.

Поэтому жильцы многоэтажных домов (выше 2-3 этажей) могут оставаться без воды.

Разумовский посоветовал горожанам обращаться к соседям или главам ОСМД, чтобы узнать о возможности набрать воду из кранов на нижних этажах домов.

Работают ли коммунальные заведения и транспорт

Секретарь Луцкого городского совета сообщил, что школы, больницы, котельные, водоканал и другие коммунальные службы продолжают работу благодаря генераторам.

"Если ситуация не улучшится, будем запускать "пункты несокрушимости", - признал он.

Тем временем электротранспорт города пока что не курсирует. Движение троллейбусов возобновят по возвращении электроснабжения.

Напомним, ночью 16 октября РФ в очередной раз ударила дронами по энергообъектам в нескольких областях Украины. В ряде регионов начались аварийные отключения света.

Луцк полностью остался без электричества, а Ковель - еще и без воды (из-за обесточивания насосной станции).

Тем временем в Маневичах на Волыни предупредили о возможной аварии на одном из предприятий поселка с выбросом аммиака в воздух.

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