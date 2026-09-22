Когда осенние каникулы в школах Киева: точные даты

В школах Киева осенние каникулы рекомендуют провести в конце октября - начале ноября. В столице уже определили рекомендованную структуру 2026-2027 учебного года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента образования и науки КГГА.

Согласно рекомендациям Департамента и Ассоциации руководителей школ Украины, осенние каникулы запланированы на период с 26 октября по 1 ноября 2026 года. В то же время, окончательные даты могут измениться в зависимости от ситуации с безопасностью.

Каким будет учебный год в Киеве

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №847 от 1 июля 2026 года, учебный год в школах Киева начался 1 сентября 2026 года и продлится до 30 июня 2027 года.

Большинство школ в столице работают по семестровой системе: первый семестр продлится с 1 сентября по 23 декабря 2026 года, а второй - с 11 января по 28 мая 2027 года.

Зимние каникулы рекомендуют провести с 24 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние - с 22 по 28 марта 2027 года. Также запланированы дополнительные каникулы для первоклассников на период с 15 по 21 февраля 2027 года.

Когда завершится обучение

Последний звонок в школах Киева должен прозвучать 28 мая. В то же время, до 30 июня могут организовывать компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь, индивидуальные и групповые консультации, проектную деятельность, учебные экскурсии и работу "образовательных кружков".

В КГГА подчеркивают, что предложенная структура является рекомендованной. В условиях военного положения конкретный график и форма обучения могут корректироваться в зависимости от ситуации.