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За всю войну город не подвергался таким атакам: какая ситуация в Луцке после налета дронов

17:47 16.10.2026 Пт
5 мин
aimg Василина Копытко
За всю войну город не подвергался таким атакам: какая ситуация в Луцке после налета дронов Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский рассказал о ситуации в городе (коллаж РБК-Украина)
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16 октября РФ снова массированно атаковала Луцк дронами. В результате удара город остался без света, возникли перебои с водоснабжением.

РБК-Украина расспросило секретаря Луцкого городского совета Андрея Разумовского о ситуации в городе и готовности к зиме.

Какая сейчас ситуация в Луцке после сегодняшних атак РФ?

– В обед у нас было оперативное совещание со всеми руководителями коммунальных заведений, во время которого нам сообщили, что одна подстанция уже восстановлена. Поэтому часть города имеет электроснабжение. В течение нескольких часов, надеемся до семи вечера, а может и раньше, другие части тоже будут со светом.

Наш водоканал сейчас работает на генераторах: есть и выдача воды под малым давлением и работа канализационных насосных станций, чтобы обеспечить функционирование учреждений медицины и образования.

Поскольку сейчас свет частично восстановился, то ситуация с водоснабжением тоже улучшилась. Из-за низкого давления вода не у всех была на втором-третьем этажах. Если такие случаи повторятся, возможно будем давать воду по разным районам, чтобы люди могли запастись.

За всю войну город не подвергался таким атакам: какая ситуация в Луцке после налета дронов
Андрей Разумовский – секретарь Луцкого городского совета (фото предоставил Луцкий горсовет)

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Нет ли паники в городе, потому что в сети уже распространяются видео с очередями на АЗС и как люди массово скупают бутилированную воду?

– Я предварительно обратился ко всем лучанам, чтобы они подготовились к тому, что света может не быть 24 часа. Но в СМИ это подали: что обесточивание будет длиться не менее 24 часов.

Мы записали повторное обращение, что свет может восстановиться уже через час, но нужно быть готовым к разным ситуациям: лучше иметь заряженные павербанки и понимать, что снова может что-нибудь случиться. Сегодня второй день массированных обстрелов Луцка. Наверное, за все время войны город не подвергался таким атакам.

Есть ли у вас информация о вероятной утечке аммиака после обстрела предприятия в регионе?

– Информация об утечке неправдивая. Сельский голова преждевременно сделал такое заявление.

Из-за усиления обстрелов Луцка каким будет формат обучения в школах, детсадах и вузах?

– На оперативном совещании несколько дней назад мы приняли решение о гибридном формате, поскольку часть родителей все же хотят, чтобы дети ходили в школу. Грубо говоря, позавчера очно учились где-то 50%.

Сегодня из-за отсутствия электроснабжения в садах и школах было 10% детей. Если ситуация стабилизируется, будем продолжать учебу в гибридном формате. Если нет – всех переведем на дистанционное обучение.

Достаточно ли количество укрытий в учебных заведениях?

Почти все учебные заведения, включая дошкольные, снабжены нормальными укрытиями. Есть несколько заведений в ОТГ, где не хватает мест в укрытиях, их сразу перевели на дистанционное обучение.

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Готов ли Луцк к длительным отключениям света, воды и тепла этой зимой?

– У нас есть генераторы, какое-то время мы можем организовывать выдачу воды. Есть разные варианты по отоплению, в частности модульные котельные. Есть еще некоторые вещи, о которых не стоит заявлять публично.

Не можем быть готовы к всему, если вообще ничего не будет. А при желании, думаю, враг можно создать нам много сложностей. В том, что зависит от нас, мы готовы на 99%.

За всю войну город не подвергался таким атакам: какая ситуация в Луцке после налета дроновЗа всю войну город не подвергался таким атакам: какая ситуация в Луцке после налета дроновЗа всю войну город не подвергался таким атакам: какая ситуация в Луцке после налета дроновЗа всю войну город не подвергался таким атакам: какая ситуация в Луцке после налета дронов

Сколько "пунктов несокрушимости" вы готовы развернуть по необходимости?

– У нас есть много мест, где мы готовы к установке "пунктов несокрушимости". Это и учебные заведения, и учреждения медицины, наши старостаты. У нас есть генераторы, предусмотренные чай, кофе. Некоторые учебные заведения уже сегодня так работают. Поэтому у кого есть необходимость, могут прийти зарядить телефон, заварить кашу.

Но поскольку у нас теплая погода, то указаний к развертыванию "пунктов несокрушимости" мы еще не давали. Отопительный сезон также начнем, когда более трех дней температура будет ниже 8 градусов.

Как сейчас работает бизнес во время тревог?

– Заправки во время тревог закрыты. Кафе, магазины наверное тоже бы не должны работать, потому что это опасно, но людям нужно что-то покупать. Сейчас во время тревог следует быть очень аккуратными с супермаркетами и крупными магазинами. Видим, что в последние дни происходит и у нас, и в соседних областях – вот в Ровно в ТРЦ "Экватор" попали.

Как город помогает людям, пострадавшим во время обстрелов?

– К сожалению, у нас есть погибшие, их семьям будем оказывать финансовую и психологическую помощь. Есть несколько поврежденных квартир и домов, мы все описываем и помогаем в их восстановлении. Средства на это предусмотрены в бюджете.

Какие решения городские власти планируют принять в ближайшее время, чтобы усилить защиту жителей?

– Сегодня уже обсудили с главой военно-гражданской администрации Романом Романюком возможность установки мобильных укрытий. В центральной части города есть локации, от которых либо далеко идти к укрытиям, либо люди могут не знать о них.

Также в старостатах есть некоторые места со скоплением людей. Там никогда ничего не прилетало, но должно быть место, где люди могли бы чувствовать себя в безопасности. Сейчас мы ищем, кто нам может срочно поставить несколько мобильных укрытий.

Поэтому мы активно работаем и готовы к любым вызовам. В то же время, сейчас важно поддерживать друг друга и запастись терпением, потому что мы живем в условиях полномасштабной войны.

Ранее мы писали о том, что в Луцке реактивный "Шахед" 14 октября атаковал гражданскую инфраструктуру, в том числе объекты бизнеса. В результате атаки погибли 6 человек, еще 12 человек получили ранения.

Читайте также наше блиц-интервью с и.о. мэра Ровно о ситуации и городе на фоне усиления российских атак.

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