Осень покажет характер: синоптик объяснила, какие области завтра "накроет" непогода
В четверг, 11 сентября, в некоторых областях Украины атмосферный фронт обусловит дождливую, ветреную и прохладную погоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Какой погоды ждать завтра в разных областях Украины
Согласно информации эксперта, завтра (11 сентября) атмосферный фронт обусловит дождливую, ветреную и прохладную погоду в западных областях Украины.
"Дожди местами, особенно в Карпатах, могут быть сильными", - подчеркнула Диденко.
Температура воздуха составит при этом +17+22 градуса по Цельсию.
Между тем на большинстве территорий Украины ожидается "настоящая красивая ранняя осень". По словам синоптика, речь идет о сухой погоде с переменной облачностью и солнцем.
Дневная температура воздуха в большинстве областей составит около 23-28°C.
В Киеве погода, по прогнозу Диденко, будет "без дождя, с солнышком".
"Днем воздух прогреется до +24 градусов", - уточнила она.
В завершение специалист отметила, что в дальнейшем дождей в Украине "будет мало, разве что на крайнем западе".
"Температура воздуха в течение дня не будет опускаться ниже +20 градусов", - добавила синоптик.
Кроме того, Диденко призвала украинцев - и водителей, и пешеходов - не забывать о туманах.
Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
