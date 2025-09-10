Осень покажет характер: синоптик объяснила, какие области завтра "накроет" непогода

В четверг, 11 сентября, в некоторых областях Украины атмосферный фронт обусловит дождливую, ветреную и прохладную погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Какой погоды ждать завтра в разных областях Украины

Согласно информации эксперта, завтра (11 сентября) атмосферный фронт обусловит дождливую, ветреную и прохладную погоду в западных областях Украины.

"Дожди местами, особенно в Карпатах, могут быть сильными", - подчеркнула Диденко.

Температура воздуха составит при этом +17+22 градуса по Цельсию.

Между тем на большинстве территорий Украины ожидается "настоящая красивая ранняя осень". По словам синоптика, речь идет о сухой погоде с переменной облачностью и солнцем.

Дневная температура воздуха в большинстве областей составит около 23-28°C.

В Киеве погода, по прогнозу Диденко, будет "без дождя, с солнышком".

"Днем воздух прогреется до +24 градусов", - уточнила она.

В завершение специалист отметила, что в дальнейшем дождей в Украине "будет мало, разве что на крайнем западе".

"Температура воздуха в течение дня не будет опускаться ниже +20 градусов", - добавила синоптик.

Кроме того, Диденко призвала украинцев - и водителей, и пешеходов - не забывать о туманах.

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)