ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Осінь покаже характер: синоптик пояснила, які області завтра "накриє" негода

Середа 10 вересня 2025 12:54
UA EN RU
Осінь покаже характер: синоптик пояснила, які області завтра "накриє" негода Завтра погода в Україні буде дещо "контрастною" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У четвер, 11 вересня, в деяких областях України атмосферний фронт зумовить дощову, вітряну та прохолодну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Якої погоди чекати завтра в різних областях України

Згідно з інформацією експерта, завтра (11 вересня) атмосферний фронт зумовить дощову, вітряну та прохолодну погоду в західних областях України.

"Дощі подекуди, особливо в Карпатах, можуть бути сильними", - наголосила Діденко.

Температура повітря становитиме при цьому +17+22 градуси за Цельсієм.

Тим часом на більшості територій України очікується "справжня красива рання осінь". За словами синоптика, йдеться про суху погоду з мінливою хмарністю та сонцем.

Денна температура повітря у більшості областей становитиме близько 23-28°C.

У Києві погода, за прогнозом Діденко, буде "без дощу, із сонечком".

"Вдень повітря прогріється до +24 градусів", - уточнила вона.

Насамкінець фахівець зауважила, що надалі дощів в Україні "буде мало, хіба на крайньому заході".

"Температура повітря впродовж дня не опускатиметься нижче +20 градусів", - додала синоптик.

Крім того, Діденко закликала українців - і водіїв, і пішоходів - не забувати про тумани.

Осінь покаже характер: синоптик пояснила, які області завтра &quot;накриє&quot; негодаПрогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких містах України експерти зафіксували нещодавно 12 нових температурних рекордів за два дні.

Крім того, ми пояснювали, чому (за словами синоптиків) в Україні - досі літо й коли настане метеорологічна осінь.

Читайте також, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва ("записують" сонце) й чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день
Новини
Постраждалий та пожежа: з'явилось відео руйнувань на Вінниччині після масованої атаки
Постраждалий та пожежа: з'явилось відео руйнувань на Вінниччині після масованої атаки
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії