Осінь покаже характер: синоптик пояснила, які області завтра "накриє" негода
У четвер, 11 вересня, в деяких областях України атмосферний фронт зумовить дощову, вітряну та прохолодну погоду.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Якої погоди чекати завтра в різних областях України
Згідно з інформацією експерта, завтра (11 вересня) атмосферний фронт зумовить дощову, вітряну та прохолодну погоду в західних областях України.
"Дощі подекуди, особливо в Карпатах, можуть бути сильними", - наголосила Діденко.
Температура повітря становитиме при цьому +17+22 градуси за Цельсієм.
Тим часом на більшості територій України очікується "справжня красива рання осінь". За словами синоптика, йдеться про суху погоду з мінливою хмарністю та сонцем.
Денна температура повітря у більшості областей становитиме близько 23-28°C.
У Києві погода, за прогнозом Діденко, буде "без дощу, із сонечком".
"Вдень повітря прогріється до +24 градусів", - уточнила вона.
Насамкінець фахівець зауважила, що надалі дощів в Україні "буде мало, хіба на крайньому заході".
"Температура повітря впродовж дня не опускатиметься нижче +20 градусів", - додала синоптик.
Крім того, Діденко закликала українців - і водіїв, і пішоходів - не забувати про тумани.
Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
