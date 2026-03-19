Орбан сделал заявление об атаке США на Иран и роли Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал действия США в отношении Ирана, заявив, что пока непонятно, что именно начал американский президент Дональд Трамп - войну или путь к миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в интервью GB News.
Отвечая на вопрос о том, насколько его мирная позиция согласуется с действиями Трампа, который начал военную операцию против Ирана, Орбан отметил, что оценки еще рано делать.
"Вопрос в том, начал ли он на самом деле войну или мир. Это еще не решено, решат историки", - заявил венгерский премьер.
По словам Орбана, во время последней встречи Трамп объяснил ему свою позицию, отметив, что Иран является источником военной напряженности, а значит удар по нему можно рассматривать как атаку на очаг конфликтов.
В то же время глава венгерского правительства подчеркнул, что пока сложно оценить, приблизит ли американо-израильская операция к миру или, наоборот, приведет к дальнейшей эскалации.
Также Орбан отказался раскрывать детали своих разговоров с президентом США. По его словам, Трамп не давал разрешения обнародовать такие данные.
"Я более осторожный человек, чем президент", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп публично поддержал своего близкого союзника Виктора Орбана перед парламентскими выборами. Он назвал его "настоящим другом, борцом и победителем".
В начале ноября 2025 года американский лидер гостеприимно принял в Белом доме венгерского премьера, называя того "хорошим другом" и ярко демонстрируя свою приверженность.
Для Венгрии и будущих выборов Орбана эта встреча принесла хорошие результаты и укрепление отношений с США. Венгерский премьер вообще предсказал "золотое время" в отношениях между двумя странами.
Кроме этого, Соединенные Штаты предоставили Венгрии однолетнее освобождение от американских санкций за использование российских энергоносителей.
С 28 февраля Израиль и США проводят совместную военную операцию против Ирана. Трамп объяснил ее начало провалом переговоров по ядерной сделке, хотя СМИ сообщали, что на решение могли повлиять Израиль и Саудовская Аравия.
Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт озвучила основные цели операции.
Также стало известно, что администрация Трампа не исключает варианты наземной операции на территории Ирана для захвата ядерных материалов, однако окончательного решения пока нет.