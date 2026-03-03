Белый дом озвучил основные цели операции против Ирана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х

Она разъяснила, что стратегическими целями Вашингтона являются:

уничтожение ракетного арсенала Ирана и сравнение с землей (ликвидация) всей ракетной промышленности страны;

уничтожение военно-морского флота иранского режима;

лишение "террористических марионеток" режима возможности дестабилизировать регион или мир и атаковать силы США;

остановка изготовления самодельных взрывных устройств, которые ранили и убили тысячи людей, включая американцев;

гарантия того, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие.

"Предотвращение угроз со стороны этого радикального режима и его террористических лидеров... - это четкая и необходимая цель. Уничтожение террористов выгодно для Америки. 49 высокопоставленных лидеров иранского режима, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи - уже стерты с лице земли", - пояснила Ливитт.

Она добавила, что в результате летней кампании 2025 года были уничтожены основные ядерные объекты Ирана. Однако режим Тегерана был полностью привержен восстановлению своей ядерной программы и отказался от сделки, несмотря на месяцы переговорах и усилия переговорщиков президента Дональда Трампа.

"Проще говоря, террористический иранский режим не хотел говорить "да" миру. В течение 47 лет иранский режим активно и преднамеренно способствовал убийству американцев, скандируя "смерть Америке" и финансируя других кровожадных террористов... Предыдущие американские лидеры были слишком слабы и трусливы, чтобы что-либо предпринять. Теперь президент... Трамп исправляет десятилетия трусости и привлекает к ответственности виновных в гибели американцев", - подчеркнула пресс-секретарь.

Резюмируя Ливитт добавила, что при Трампа жестокие нападения иранского режима и их угрозы прекратятся.