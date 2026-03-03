ua en ru
Белый дом озвучил основные цели операции против Ирана

Вторник 03 марта 2026 00:27
Белый дом озвучил основные цели операции против Ирана Фото: Кэролайн Ливитт (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала основные цели, которые США преследуют в Иране рамках операции "Эпическая ярость".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х

Она разъяснила, что стратегическими целями Вашингтона являются:

  • уничтожение ракетного арсенала Ирана и сравнение с землей (ликвидация) всей ракетной промышленности страны;
  • уничтожение военно-морского флота иранского режима;
  • лишение "террористических марионеток" режима возможности дестабилизировать регион или мир и атаковать силы США;
  • остановка изготовления самодельных взрывных устройств, которые ранили и убили тысячи людей, включая американцев;
  • гарантия того, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие.

"Предотвращение угроз со стороны этого радикального режима и его террористических лидеров... - это четкая и необходимая цель. Уничтожение террористов выгодно для Америки. 49 высокопоставленных лидеров иранского режима, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи - уже стерты с лице земли", - пояснила Ливитт.

Она добавила, что в результате летней кампании 2025 года были уничтожены основные ядерные объекты Ирана. Однако режим Тегерана был полностью привержен восстановлению своей ядерной программы и отказался от сделки, несмотря на месяцы переговорах и усилия переговорщиков президента Дональда Трампа.

"Проще говоря, террористический иранский режим не хотел говорить "да" миру. В течение 47 лет иранский режим активно и преднамеренно способствовал убийству американцев, скандируя "смерть Америке" и финансируя других кровожадных террористов... Предыдущие американские лидеры были слишком слабы и трусливы, чтобы что-либо предпринять. Теперь президент... Трамп исправляет десятилетия трусости и привлекает к ответственности виновных в гибели американцев", - подчеркнула пресс-секретарь.

Резюмируя Ливитт добавила, что при Трампа жестокие нападения иранского режима и их угрозы прекратятся.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что в субботу 28 февраля Израиль вместе с США начали наносить удары по Ирану. Президент США Дональд Трамп объяснял эту кампанию устранением угроз со стороны иранского режима.

Причиной начала операции он назвал проваленные переговоры по ядерной сделке, хотя в СМИ также была информация, что к такому приказу Трампа лоббировали Израиль и Саудовская Аравия.

В результате ударов в первый же день был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных чиновников.

На данный момент исходя из слов Трампа известно, что длительность операции рассчитана примерно на 4 недели. Также в одном из интервью он сказал, что у него есть три кандидата на роль нового главы Ирана.

