Белый дом: Трамп по-прежнему не исключает наземную операцию в Иране
Президент США Дональд Трамп "не исключает вариантов" разных вариантов ведения войны против Ирана, включая использование сухопутных войск Штатов.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Что касается присутствия войск на местах, президент неоднократно говорил об этом. Разумно с его стороны, что он не исключает вариантов, которые могли бы рассматриваться в качестве главнокомандующего", - сказала Левитт.
Также она добавила, что воздержалась бы от подтверждения чего-либо, что говорят демократы в Капитолии. Судя по всему, Левитт имела ввиду слова сенаторов-демократов, включая Ричарда Блюменталя, который сказал следующее:
"Похоже, мы движемся по пути развертывания американских войск в Иране для достижения любых потенциальных целей" - заявил Блюменталь после брифинга по Ирану.
Трамп хотел разместить войска, но теперь думает, как выбраться
Напомним, на днях NBC News сообщило, что президент США Дональд Трамп проявлял серьезный интерес к идее размещению американских войск на территории Ирана. Однако речь шла не о вторжении, а про контингент для его использования в конкретных стратегических целях.
На данный момент, такая идея, судя по всему невозможна. Отметим, что 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана.
Однако начатая война привела к росту цен на нефть в мире и ряду других последствий, и все буквально за полгода до промежуточных выборов в Конгресс США.
На этом фоне советники Трампа начали его найти способ выйти из войны против Ирана.