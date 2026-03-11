Белый дом: Трамп по-прежнему не исключает наземную операцию в Иране

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Р БК-Украина со ссылкой на CNN .

"Что касается присутствия войск на местах, президент неоднократно говорил об этом. Разумно с его стороны, что он не исключает вариантов, которые могли бы рассматриваться в качестве главнокомандующего", - сказала Левитт.

Также она добавила, что воздержалась бы от подтверждения чего-либо, что говорят демократы в Капитолии. Судя по всему, Левитт имела ввиду слова сенаторов-демократов, включая Ричарда Блюменталя, который сказал следующее:

"Похоже, мы движемся по пути развертывания американских войск в Иране для достижения любых потенциальных целей" - заявил Блюменталь после брифинга по Ирану.