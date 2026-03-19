Союзник США призвал Трампа прекратить войну в Иране

Оман раскритиковал участие США в войне против Ирана, заявив, что Вашингтон оказался втянутым в конфликт, который не отвечает его национальным интересам и не имеет выигрышного сценария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди для The Economist .

По словам министра,"самым большим просчетом американской администрации, было то, что она позволила втянуть себя в эту войну".

"Это не война Америки, и нет ни одного вероятного сценария, при котором и Израиль, и Америка получат от нее то, чего хотят", - заявил дипломат.

"Это неудобная правда, которую надо сказать, потому что она указывает на то, насколько Америка потеряла контроль над собственной внешней политикой. Но ее нужно сказать". - добавил он.

Аль-Бусаиди считает, что стратегические цели Израиля, в частности смена режима в Тегеране, не совпадают с интересами США.

Реализация такого сценария, по его мнению, потребует масштабной и длительной военной кампании с участием американских сухопутных войск, что неизбежно приведет к новому витку "бесконечных войн".

Для выхода из кризиса он призвал США и Иран вернуться к переговорам. Дипломат предложил совместить их с разработкой более широкого регионального соглашения о ненападении и контроле за ядерными технологиями.