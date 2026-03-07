Мадьяр обвинил Орбана в работе с российским ГРУ: что задумал премьер Венгрии

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что премьер-министр Виктор Орбан пригласил в страну представителей разведки РФ, чтобы те повлияли на результаты предстоящих выборов в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook .

По словам Мадьяра, Орбан является первым после бывшего премьер-министра страны Яноша Кадара, кто пригласил россиян в Венгрию. Оппозиционер потребовал немедленно прекратить вмешательство.

"По информации из нескольких источников, несколько недель назад в Будапешт уже прибыли мужчины из военной разведки РФ (ГРУ) уже с целью и заданием повлиять на итоге венгерских выборов. То же самое делали раньше в Молдове", - пишет Мадьяр.

Он назвал "абсолютно беспрецедентным" тот факт, что власть, "которая вот-вот падет", хочет повлиять на выборы путем внешнего вмешательства в свою пользу.

"Я призываю Виктора Орбана немедленно прекратить эту операцию и выслать из Венгрии сотрудников российских спецслужб, прибывших сюда под дипломатическим прикрытием", - еще раз подчеркнул Мадьяр.

Кроме того, политик потребовал созвать Комитет нацбезопасности и профинансировать его об этом.

"Как будущий глава правительства я требую немедленного разъяснения о том, какую информацию венгерское правительство получило от служб союзных стран о российском вмешательстве и почему до сих пор не предприняло действий в связи с этой беспрецедентной российской операцией", - говорится в посте.

Резюмируя Мадьяр добавил, что Венгрии нужно руководство, которая не будет подвергать страны никакой угрозе со стороны Востоке, будь то от главы Кремля Владимира Путина или же от президента Украины Владимира Зеленского.

"В интересах Венгрии оставаться стабильным, предсказуемым партнером, которого союзники считают надежным", - подытожил Мадьяр.