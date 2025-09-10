Орбан после дронов РФ в Польше похвастался своей политикой по Украине: Сикорский ответил

Реакция Орбана на российские дроны в Польше

Орбан написал, что его страна остается "полностью солидарной с Польшей" в связи с инцидентом с беспилотниками. Он назвал нарушение территориальной целостности Польши неприемлемой, не упомянув ни слова о России.

"Этот инцидент доказывает, что наша политика призыва к миру в российско-украинской войне разумна и рациональна. Жизнь в тени войны полна рисков и опасностей. Пора положить этому конец! В связи с этим мы поддерживаем усилия президента США Дональда Трампа , направленные на достижение мира", - добавил премьер.

Ответ Сикорского

Сикорский не согласился с заявлением Орбана.

"Этот инцидент доказывает, что вам следует перестать занимать выжидательную позицию и осудить агрессию России. Мы просим вас разблокировать выделение средств ЕС на оборону, одобрить более жесткие санкции в отношении агрессора и снять вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС", - подчеркнул министр.