Орбан после дронов РФ в Польше похвастался своей политикой по Украине: Сикорский ответил

Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер Венгрии Виктор Орбан на фоне атаки российских дронов на Польшу назвал свою "мирную" политику по войне РФ против Украины правильной. В Польше отреагировали на такой цинизм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Орбана в соцсети X и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в соцсети X.

Реакция Орбана на российские дроны в Польше

Орбан написал, что его страна остается "полностью солидарной с Польшей" в связи с инцидентом с беспилотниками. Он назвал нарушение территориальной целостности Польши неприемлемой, не упомянув ни слова о России. 

"Этот инцидент доказывает, что наша политика призыва к миру в российско-украинской войне разумна и рациональна. Жизнь в тени войны полна рисков и опасностей. Пора положить этому конец! В связи с этим мы поддерживаем усилия президента США Дональда Трампа , направленные на достижение мира", - добавил премьер. 

Ответ Сикорского

Сикорский не согласился с заявлением Орбана. 

"Этот инцидент доказывает, что вам следует перестать занимать выжидательную позицию и осудить агрессию России.  Мы просим вас разблокировать выделение средств ЕС на оборону, одобрить более жесткие санкции в отношении агрессора и снять вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС", - подчеркнул министр. 

Атака дронов на Польшу

Напомним, во время массированной атаки на Украину в ночь на 10 сентября некоторые беспилотники залетели в воздушное пространство Польши.

В результате работы противовоздушной обороны над Польшей удалось сбить только 4 дрона из 19.

Германия уже пообещала дать жесткий ответ России на такую эскалацию.

