Орбан після дронів РФ у Польщі похвалився своєю політикою щодо України: Сікорський відповів

Реакція Орбана на російські дрони в Польщі

Орбан написав, що його країна залишається "повністю солідарною з Польщею" у зв'язку з інцидентом із безпілотниками. Він назвав порушення територіальної цілісності Польщі неприйнятним, не згадавши жодного слова про Росію.

"Цей інцидент доводить, що наша політика заклику до миру в російсько-українській війні розумна і раціональна. Життя в тіні війни сповнене ризиків і небезпек. Пора покласти цьому край! У зв'язку з цим ми підтримуємо зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення миру", - додав прем'єр.

Відповідь Сікорського

Сікорський не погодився із заявою Орбана.

"Цей інцидент доводить, що вам слід перестати займати вичікувальну позицію і засудити агресію Росії. Ми просимо вас розблокувати виділення коштів ЄС на оборону, схвалити більш жорсткі санкції щодо агресора і зняти вето на початок переговорів про вступ України до ЄС", - підкреслив міністр.