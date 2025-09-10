Орбан після дронів РФ у Польщі похвалився своєю політикою щодо України: Сікорський відповів

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан на тлі атаки російських дронів на Польщу назвав свою "мирну" політику щодо війни РФ проти України правильною. У Польщі відреагували на такий цинізм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Орбана в соцмережі X і міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в соцмережі X.
Орбан написав, що його країна залишається "повністю солідарною з Польщею" у зв'язку з інцидентом із безпілотниками. Він назвав порушення територіальної цілісності Польщі неприйнятним, не згадавши жодного слова про Росію.
"Цей інцидент доводить, що наша політика заклику до миру в російсько-українській війні розумна і раціональна. Життя в тіні війни сповнене ризиків і небезпек. Пора покласти цьому край! У зв'язку з цим ми підтримуємо зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення миру", - додав прем'єр.
Сікорський не погодився із заявою Орбана.
"Цей інцидент доводить, що вам слід перестати займати вичікувальну позицію і засудити агресію Росії. Ми просимо вас розблокувати виділення коштів ЄС на оборону, схвалити більш жорсткі санкції щодо агресора і зняти вето на початок переговорів про вступ України до ЄС", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну в ніч на 10 вересня деякі безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі.
У результаті роботи протиповітряної оборони над Польщею вдалося збити тільки 4 дрони з 19.
Німеччина вже пообіцяла дати жорстку відповідь Росії на таку ескалацію.