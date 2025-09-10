UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Орбан після дронів РФ у Польщі похвалився своєю політикою щодо України: Сікорський відповів

Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан на тлі атаки російських дронів на Польщу назвав свою "мирну" політику щодо війни РФ проти України правильною. У Польщі відреагували на такий цинізм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Орбана в соцмережі X і міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в соцмережі X.

Реакція Орбана на російські дрони в Польщі

Орбан написав, що його країна залишається "повністю солідарною з Польщею" у зв'язку з інцидентом із безпілотниками. Він назвав порушення територіальної цілісності Польщі неприйнятним, не згадавши жодного слова про Росію.

"Цей інцидент доводить, що наша політика заклику до миру в російсько-українській війні розумна і раціональна. Життя в тіні війни сповнене ризиків і небезпек. Пора покласти цьому край! У зв'язку з цим ми підтримуємо зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення миру", - додав прем'єр.

Відповідь Сікорського

Сікорський не погодився із заявою Орбана.

"Цей інцидент доводить, що вам слід перестати займати вичікувальну позицію і засудити агресію Росії. Ми просимо вас розблокувати виділення коштів ЄС на оборону, схвалити більш жорсткі санкції щодо агресора і зняти вето на початок переговорів про вступ України до ЄС", - підкреслив міністр.

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну в ніч на 10 вересня деякі безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі.

У результаті роботи протиповітряної оборони над Польщею вдалося збити тільки 4 дрони з 19.

Німеччина вже пообіцяла дати жорстку відповідь Росії на таку ескалацію.

