У Орбана показали видео, как украинских инкассаторов брали в заложники

Венгерские силовики взяли в заложники инкассаторов Ощадбанка, которые перевозили крупную сумму из Австрии. Появилось соответствующее видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Венгрии в Facebook .

На видео можно заметить, как венгерские правоохранители задерживают украинских инкассаторов на территории АЗС. Украинцев заковали в наручники и положили лицом в пол.

Операцию венгры прозвали "украинский золотой конвой".

К слову, Венгрия утверждает, что после задержания семерых граждан Украины депортировали. Но украинская сторона пока официально не подтвердила такие слухи.

Скандал с задержанием украинских инкассаторов

Напомним, задержание 5 марта 2026 года в Венгрии двух инкассаторских автомобилей "Ощадбанка" с грузом в 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота повлекло обострение кризиса в отношениях Киева и Будапешта.

Венгерская сторона обосновывает свои действия "подозрением в отмывании денег". По версии Будапешта, операцию курировал "бывший генерал СБУ".

В свою очередь Украина официально квалифицирует инцидент как "государственный бандитизм" и захват заложников. Машины, осуществлявшие регулярный рейс из Австрии с соблюдением всех международных процедур, были заблокированы на территории Антитеррористического центра Венгрии.