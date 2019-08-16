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Опублікована програма візиту Нетаньяху в Україну

Новини » Політика    16.08.2019 - 17:54
Опублікована програма візиту Нетаньяху в Україну
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

У Маріїнському палаці розпочнеться офіційна церемонія зустрічі лідерів країн

У Києві в понеділок, 19 серпня, відбудеться низка заходів за участю президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Офісу президента.

Як повідомляється, в 10:30 в Маріїнському палаці розпочнеться офіційна церемонія зустрічі лідерів країн.

На 12:45 запланована церемонія підписання українсько-ізраїльських документів, після чого о 13:00 Володимир Зеленський і Нетаньяху зроблять заяви для ЗМІ.

Пізніше, о 15:20 у Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" президент України і прем'єр-міністр Ізраїлю візьмуть участь у жалобних заходах зі вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що основним змістом нинішнього візиту Нетаньяху буде його можливе посередництво в україно-російських переговорах. Зазначимо, Київ був зацікавлений у тому, щоб залучити Ізраїль в якості посередника на переговорах з Росією про звільнення українських полонених.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 18 серпня прибуде до Києва, щоб зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.

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