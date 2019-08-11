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Нетаньяху анонсував зустріч з Зеленським

Новини » Політика    11.08.2019 - 15:43
Нетаньяху анонсував зустріч з Зеленським
Фото: Біньямін Нетаньяху (lickr.com/israelipm)

Зустріч Нетаньяху та Зеленського відбудеться 18 серпня

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наступної неділі, 18 серпня, прибуде в Київ, щоб зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву ізраїльського Міністерства закордонних справ в Facebook.

Як повідомили в зовнішньополітичному відомстві, Нетаньяху разом з Зеленським візьме участь в церемонії поминання загиблих в Бабиному Яру та інших заходах.

"18 серпня цього року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вилітає до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, візьме участь в церемонії поминання загиблих в Бабиному Яру і інших заходах", - заявили в ізраїльському відомстві.

Нетаньяху анонсував зустріч з Зеленським

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленьский під час робочого візиту до Стамбулу зустрівся з вселенським патріархом Варфоломієм. В ході зустрічі Зеленський та Варфоломій обговорювали ситуацію на Донбасі, питання повернення Криму та ряд інших актуальних тем.

Також під час свого візиту в Туреччину Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Тоді український президент заявив, що Україна і Туреччина повинні прискорити підписання угоди про вільної торгівлі між країнами. Він додав, що товарообіг між Україною і Туреччиною може досягти 10 млрд доларів.

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