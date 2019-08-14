Прем'єрний візит: навіщо голова уряду Ізраїлю Нетаньяху їде до Зеленського

Колаж: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху цього тижня відвідає Україну з офіційним візитом. Це буде перший за 20 років приїзд ізраїльського лідера в нашу країну і другий візит глави іноземної держави в Україну за час президентської каденції Володимира Зеленського. Навіщо Нетаньяху знадобилося зустрітися із Зеленським і які теми можуть обговорюватися на зустрічі – у матеріалі РБК-Україна.

Востаннє прем'єр-міністр Ізраїлю, який де-факто є першою особою в країні, відвідував Україну в 1999 році. І це був сам Нетаньяху в кінці своєї першої прем'єрської каденції. За інформацією РБК-Украина, переговори про організацію цього візиту, який відбудеться 18 серпня, тривали вже давно. Але провести його заважали, в тому числі, постійні вибори – і в Україні, і в самому Ізраїлі.

Українська сторона була зацікавлена в тому, щоб залучити Ізраїль в якості посередника на переговорах з Росією про звільнення українських полонених. Але Ізраїль, який у нинішній україно-російської війні зайняв нейтральну позицію, вважаючи за краще зберігати відносини і з Києвом, і з Москвою, на це не погодився. Крім того, як стверджує інформований співрозмовник видання, Ізраїль не хотів, щоб в контексті переговорів про обмін знову актуалізувалася справа Леоніда Невзліна.

Невзлін – колишній російський бізнесмен, екс-віце-президент нафтової компанії "ЮКОС" Михайла Ходорковського, був звинувачений російською владою у ряді тяжких злочинів і заочно засуджений до довічного ув'язнення. Невзлін в 2003 році поїхав в Ізраїль і отримав місцеве громадянство, спроби російської влади домогтися його видачі були відхилені ізраїльськими судами у 2007-08 роках, і з часом ця історія вщухла.

Враховуючи це, Нетаньяху цілком міг побоюватися, що росіяни запросять екстрадицію Невзліна в обмін на сприяння в обміні українських полонених. До речі, Ізраїль рідко видає своїх громадян іншим країнам.

Тим не менш, за інформацією РБК-Україна, основним змістом нинішнього візиту Нетаньяху буде саме його можливе посередництво в україно-російських переговорах. На нещодавній зустрічі з ізраїльськими журналістами та блогерами ізраїльський прем'єр акуратно заявив, що раніше відмовлявся від ролі посередника, але тепер готовий знову вивчити таку можливість. Зацікавленість України в залученні Нетаньяху очевидна – він один з небагатьох світових лідерів, здатних говорити з Володимиром Путіним абсолютно на рівних.

Нетаньяху безперервно очолює ізраїльський уряд з 2009 року. За цей час чиновник здійснив в РФ близько 15 візитів, а також кілька разів прийняв Володимира Путіна на ізраїльській землі. І це не кажучи про їх численні зустрічі на полях міжнародних самітів.

Поїздка Нетаньяху в Москву на початку цього року була присвячена темі близькосхідного конфлікту. Ізраїльський прем'єр скаржився на те, що Іран нарощує свою військову присутність в сусідній Сирії з Ізраїлем, що, на його думку, загрожує безпеці країни. Нетаньяху також один з небагатьох глав держав, регулярно відвідують Росію на помпезні святкування 9 травня. Він запросив Путіна приїхати в Єрусалим на початку вересня на відкриття пам'ятника, присвяченого блокади Ленінграда в роки Другої світової війни.

Більш того, Нетаньяху активно використовує образ Путіна у своїй передвиборчій агітації. В Ізраїлі зараз у розпалі виборча кампанія на дострокових парламентських виборах. Після попередніх виборів в квітні цього року партія Нетаньягу "Лікуд" не змогла домовитися з партнерами про створення коаліції, і було прийнято рішення провести повторне голосування, призначене на 17 вересня. За даними соцопитувань, "Лікуд" може втратити кілька місць в Кнесеті і, отже, опинитися в опозиції. Це і стимулює Нетаньяху до ризикованих агітаційних прийомів.

В кінці липня на будівлі штаб-квартири "Лікуд" з'явилися плакати заввишки в декілька поверхів, на яких Нетаньяху тисне руку президенту США Дональду Трампу, президентові РФ Володимиру Путіну і прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді. Фото супроводжуються підписом "Нетаньяху: в іншій лізі", яка символізує, що нинішній ізраїльський прем'єр у політичному сенсі на голову вище всіх своїх конкурентів і стоїть нарівні з головними світовими лідерами. Плакат з Путіним викликав у самому Ізраїлі неоднозначну реакцію, як з-за одіозності російського президента, так і з-за того, що він з'явився в розпал репресій проти протестувальників у Москві.

Візит в Україну для Нетаньяху важливий як раз в рамках обраної передвиборної тактики, щоб показати себе миротворцем, якого залучають до врегулювання одного з найрезонансніших збройних конфліктів на планеті. Крім того, за інформацією РБК-Україна, поїздку в Київ підтримувала дружина ізраїльського прем'єра, Сара Бен-Ацри, яка давно допомагає одному з українських дитячих будинків.

Спірні питання

Звісно, україно-російські відносини будуть не єдиною темою переговорів Нетаньяху із Зеленським. Тим більше що в останні роки між Ізраїлем та Україною далеко не все було гладко.

зокрема, гострий конфлікт трапився в кінці 2016 року, коли Україна підтримала резолюцію Радбезу ООН, що закликає Ізраїль припинити будівництво поселень на території Західного берега річки Йордан. У відповідь Нетаньяху в терміновому порядку скасував запланований візит українського прем'єра Володимира Гройсмана у Ізраїль.

У першій половині цього року україно-ізраїльські відносини загострилися через масові відмови Ізраїлю впускати до себе українських громадян, мотивуючи це боротьбою з нелегальною міграцією. Кількість відмов вимірювалася тисячами. Україна у відповідь застосовувала проти громадян Ізраїлю дзеркальні заходи, нехай і не в таких масштабах, а в лютому МЗС навіть натякав на можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем з цієї ситуації. Втім, в липні глава МВС Арсен Аваков підписав зі своїм ізраїльським колегою декларацію, яка повинна вирішити дану проблему.

На переговорах Нетаньяху і Зеленського, очевидно, також буде піднято питання ратифікації Кнесетом угоди про вільну торгівлю з Україною, підписаного в січні цього року. 7 серпня ратифікований Верховною радою документ, який активно просувала парламентська група зі співробітництва України та Ізраїлю, був підписаний Володимиром Зеленським, для його вступу в силу, необхідно лише рішення ізраїльського парламенту, яке, очевидно, відбудеться після дострокових виборів.

Крім цього, за інформацією видання, на переговорах будуть піднято питання поставок в Україну нелетальних засобів забезпечення та систем зв'язку для армії, а також взаємного співробітництва у сфері освіти та медицини.