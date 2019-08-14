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Офіс президента розкрив деталі візиту Нетаньяху до України

Новини » Політика    14.08.2019 - 16:50
Офіс президента розкрив деталі візиту Нетаньяху до України
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Нетаньяху 19 серпня проведе переговори з Володимиром Зеленським

Офіційна частина візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до України почнеться 19 серпня. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента України.

Повідомляється, що 19 серпня президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Нетаньяху в рамках його візиту. Крім того, лідери обох країн спільно вшанують пам'ять жертв трагедії у Бабиному Яру.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що основним змістом нинішнього візиту Нетаньяху буде його можливе посередництво в україно-російських переговорах. Зазначимо, Київ був зацікавлений в тому, щоб залучити Ізраїль в якості посередника на переговорах з Росією про звільнення українських полонених.

Крім того, очікується, що на переговорах Нетаньяху і Зеленського, очевидно, також буде піднято питання ратифікації Кнесетом угоди про вільну торгівлю з Україною. Документ був підписаний в січні цього року, а 7 серпня свій підпис поставив Зеленський. Для набуття чинності необхідно лише рішення ізраїльського парламенту, яке, швидше за все, послідує після дострокових виборів.

Україна очікує ратифікації угоди про ЗВТ новим парламентом Ізраїлю
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