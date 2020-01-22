Опубліковано закон про направлення 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу в Україні

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Документом передбачене збільшення надходжень до Фонду розвитку підприємництва

Закон, який передбачає направлення 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу в Україні, в середу, 22 сiчня, був опублікований. Документ оприлюднений у виданні "Голос України".

Закон набуде чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Документом передбачене збільшення надходжень до спеціального фонду державного бюджету за рахунок надходжень від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, виданих фондом в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

Кабінету міністрів законом доручається у місячний термін з дня набрання чинності цим документом затвердити порядок використання коштів держбюджету, передбачених на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, з урахуванням положень ЗУ "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні".

Нагадаємо, вчора законопроект підписав глава держави Володимир Зеленський.

Так, 14 січня нардепи підтримали відповідний проект закону №2589, за нього проголосував 261 парламентарій. За основу Верховна рада прийняла законопроект №2589 у кінці грудня.

Додамо також, Кабмін готує до запуску програму з підтримки мікро- і середнього підприємництва, яка почне свою роботу з 1 лютого 2020 року, а обсяг кредиту складе 1,5 млн грн на 5 років.