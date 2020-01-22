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Опубликован закон о направлении 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине

Новости » Политика     22.01.2020 - 10:47
Опубликован закон о направлении 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине
Иллюстративное фото (УНИАН)

Документом предусмотрено увеличение поступлений в Фонд развития предпринимательства

Закон, который предусматривает направление 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине, в среду, 22 января, был опубликован. Документ обнародован в издании "Голос Украины".

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Документом предусмотрено увеличение поступлений в специальный фонд государственного бюджета за счет поступлений от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выданных фондом в обмен на облигации внутреннего государственного займа.

Кабинету министров законом поручается в месячный срок со дня вступления в силу этого документа утвердить порядок использования средств госбюджета, предусмотренных на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства, с учетом положений ЗУ "О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине".

Напомним, вчера законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский.

Так, 14 января нардепы поддержали соответствующий проект закона №2589, за него проголосовал 261 парламентарий. За основу Верховная рада приняла законопроект №2589 в конце декабря.

Добавим также, Кабмин готовит к запуску программу по поддержке микро- и среднего предпринимательства, которая начнет свою работу с 1 февраля 2020 года, а объем кредита составит 1,5 млн грн на 5 лет.

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