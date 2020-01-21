Зеленський схвалив направлення 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу в Україні

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідним законом пропонується збільшити надходження до Фонду розвитку підприємництва

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає направлення 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу в Україні. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження відповідного проекту закону №2589 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" про Фонд розвитку підприємництва" - повернуто з підписом від президента.

У документі передбачене збільшення надходжень до спеціального фонду державного бюджету за рахунок надходжень від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, виданих фондом в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

Кабінету міністрів законом доручається у місячний строк з дня набрання чинності цим документом затвердити порядок використання коштів держбюджету, передбачених на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, з урахуванням положень ЗУ "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні".

Нагадаємо, 14 січня нардепи підтримали відповідний проект закону №2589, за нього проголосував 261 парламентарій.

Так, у кінці грудня Верховна рада прийняла за основу законопроект №2589, яким пропонувалося направити 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу в Україні.

Раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Кабінет міністрів України просить Верховну раду прийняти в другому читанні закон про направлення 2 млрд гривень на фонд розвитку підприємництва.

Додамо також, Кабмін готує до запуску програму з підтримки мікро- і середнього підприємництва, яка почне свою роботу з 1 лютого 2020 року, а обсяг кредиту складе 1,5 млн грн на 5 років.